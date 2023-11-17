Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Шистад победила в классическом спринте, Гульбрандсен – 2-я, Лотта Венг – 6-я

Норвежская лыжница Шистад выиграла классический спринт на турнире в Бейтостолене.

Лыжные гонки

Турнир в Бейтостолене

Бейтостолен, Норвегия

Спринт, классический стиль

Женщины

1. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) – 2.56,00

2. Ингрид Гульбрандсен (Норвегия) – 0,39

3. Анна Свенсен (Норвегия) – 0,73

4. Лена Кентен (Франция) – 4,47

5. Матильде Мирвол (Норвегия) – 4,84

6. Лотта Венг (Норвегия)

ПРИМЕЧАНИЕ: изначально Венг заняла второе место, но в итоговом протоколе стала шестой из-за нарушения правил – на финишной прямой она прошла коньковым ходом вместо классического.