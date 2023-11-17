Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Шистад победила в классическом спринте, Гульбрандсен – 2-я, Лотта Венг – 6-я
Норвежская лыжница Шистад выиграла классический спринт на турнире в Бейтостолене.
Лыжные гонки
Бейтостолен, Норвегия
Спринт, классический стиль
Женщины
1. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) – 2.56,00
2. Ингрид Гульбрандсен (Норвегия) – 0,39
3. Анна Свенсен (Норвегия) – 0,73
4. Лена Кентен (Франция) – 4,47
5. Матильде Мирвол (Норвегия) – 4,84
6. Лотта Венг (Норвегия)
ПРИМЕЧАНИЕ: изначально Венг заняла второе место, но в итоговом протоколе стала шестой из-за нарушения правил – на финишной прямой она прошла коньковым ходом вместо классического.
Комментарии