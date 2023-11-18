Норвежские лыжники Гульберг и Лиллебудаль оштрафованы за опоздание со сдачей лыж на тест по фтору в Бейтостолене

Два норвежских лыжника оштрафованы за опоздание с доставкой лыж на тест по фтору.

Как сообщает NRK, это произошло 17 ноября перед спринтом на турнире в Бейтостолене. Два спортсмена получили предупреждение и штраф в размере 250 швейцарских франков (около 280 долларов) после того, как опоздали со сдачей лыж на тест на 4 и 5 минут соответственно.

По информации NTB, речь идет о норвежцах – Сандере Лиллебудале и четырехкратном чемпионе мира Поле Гульберге.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) ввела запрет на использование фторсодержащих мазей для подготовки лыж.

Запрет на фтор в лыжах ждали 4 года, а как только ввели – Норвегия влипла. Что случилось?