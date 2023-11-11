Лыжи. Турнир в Муонио. Ииво Нисканен и Хенниг выиграли классические разделки на 10 км, Гульберг – 4-й, Валнес и Кертту Нисканен – 5-е
Ииво Нисканен и Катарина Хенниг выиграли лыжные разделки на турнире в Муонио.
Лыжные гонки
Муонио, Финляндия
10 км, раздельный старт, классический стиль
Мужчины
1. Ииво Нисканен (Финляндия) – 24.54,4
2. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 24,2
3. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 25,4
4. Пол Гульберг (Норвегия) – 34,5
5. Эрик Валнес (Норвегия) – 36,0
6. Микаэль Гуннюльфсен (Норвегия) – 38,8
7. Харальд Амундсен (Норвегия) – 470,0
8. Томас Мэлони (Ирландия) – 47,1
9. Федерико Пеллегрино (Италия) – 52,4
Женщины
1. Катарина Хенниг (Германия) – 28.48,9
2. Лаура Гиммлер (Германия) – 41,3
3. Катерина Ганц (Италия) – 42,4
4. София Хенрикссон (Швеция) – 45,6
5. Кертту Нисканен (Финляндия) – 47,7
6. Анна Свенсен (Норвегия) – 48,5
7. Эмма Мерк (Норвегия) – 1.08,2
Полные результаты – здесь.
Комментарии