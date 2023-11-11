Лыжи. Турнир в Муонио. Ииво Нисканен и Хенниг выиграли классические разделки на 10 км, Гульберг – 4-й, Валнес и Кертту Нисканен – 5-е

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Ииво Нисканен и Катарина Хенниг выиграли лыжные разделки на турнире в Муонио.

Лыжные гонки

Турнир в Муонио

Муонио, Финляндия

10 км, раздельный старт, классический стиль

Мужчины

1. Ииво Нисканен (Финляндия) – 24.54,4

2. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 24,2

3. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 25,4

4. Пол Гульберг (Норвегия) – 34,5

5. Эрик Валнес (Норвегия) – 36,0

6. Микаэль Гуннюльфсен (Норвегия) – 38,8

7. Харальд Амундсен (Норвегия) – 470,0

8. Томас Мэлони (Ирландия) – 47,1

9. Федерико Пеллегрино (Италия) – 52,4

Женщины

1. Катарина Хенниг (Германия) – 28.48,9

2. Лаура Гиммлер (Германия) – 41,3

3. Катерина Ганц (Италия) – 42,4

4. София Хенрикссон (Швеция) – 45,6

5. Кертту Нисканен (Финляндия) – 47,7

6. Анна Свенсен (Норвегия) – 48,5

7. Эмма Мерк (Норвегия) – 1.08,2

Полные результаты – здесь.

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