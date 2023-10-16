Вяльбе о Бахе во главе МОК: «Пусть они его уже до смерти выберут»

Елена Вяльбе заявила, что ее мало интересует происходящее в МОК.

«Меня не интересует эта организация, поэтому что там происходит мне неинтересно.

Я знаю про Баха, которому там еще (срок хотят). Пусть они его уже до смерти выберут. Мне не хочется говорить по поводу этой организации», – сказала глава .

Члены МОК из Алжира, Доминиканской Республики и Джибути предложили изменить Олимпийскую хартию ради переизбрания Баха на третий срок