Вяльбе о Бахе во главе МОК: «Пусть они его уже до смерти выберут»

Теги лыжные гонки МОК ФЛГР Елена Вяльбе Томас Бах Лыжи

Елена Вяльбе заявила, что ее мало интересует происходящее в МОК.

«Меня не интересует эта организация, поэтому что там происходит мне неинтересно.

Я знаю про Баха, которому там еще (срок хотят). Пусть они его уже до смерти выберут. Мне не хочется говорить по поводу этой организации», – сказала глава ФЛГР.

Члены МОК из Алжира, Доминиканской Республики и Джибути предложили изменить Олимпийскую хартию ради переизбрания Баха на третий срок

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9 комментариев

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Pertinax Gandi
Я один вместо "выберут" прочитал сначала другое русское слово?
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shickana
У нас есть перед глазами пример эффективного менеджера, в чем у нее сомнения?
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Bartez1986
до смерти выберут вашего кумира, Елена Валерьевна, которого вы тут с ДР давеча поздравляли
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Savardus
Чтобы он тоже подписывал помилования уголовникам разным по тяжким статьям и возвращал их из тюрьмы? Как другой пожизненно выбранный?
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Alexander2022
Это же скажет Вяльбе про того, при чьем правлении ей посчастливилось жить в одно время?)
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Oleg Olegov
Ответ Pertinax Gandi
Я один вместо "выберут" прочитал сначала другое русское слово?
Нас, минимум, двое)
Я еще до этого прочитал новость с цитатами Касаткиной, поэтому здесь это слово прочиталось как-то само))
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Биомеханоид
Напоминаю - МОК и Бах НИКОГО не интересуют, ни Вяльбе, ни Фетисова, и пр.
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Щеглот
Сказала как будто про путина, а не про баха.
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Кондаша42
Ответ Bartez1986
до смерти выберут вашего кумира, Елена Валерьевна, которого вы тут с ДР давеча поздравляли
Его уже выбрали до смерти, в 2018-м :)) Сейчас мы увидим как они избирательную компанию с массовыми концертами по стране начнут...
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