Вяльбе о Бахе во главе МОК: «Пусть они его уже до смерти выберут»
Елена Вяльбе заявила, что ее мало интересует происходящее в МОК.
«Меня не интересует эта организация, поэтому что там происходит мне неинтересно.
Я знаю про Баха, которому там еще (срок хотят). Пусть они его уже до смерти выберут. Мне не хочется говорить по поводу этой организации», – сказала глава ФЛГР.
Члены МОК из Алжира, Доминиканской Республики и Джибути предложили изменить Олимпийскую хартию ради переизбрания Баха на третий срок
Я еще до этого прочитал новость с цитатами Касаткиной, поэтому здесь это слово прочиталось как-то само))