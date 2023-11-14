Дарья Непряева: «Из-за фамилии на меня возлагают большую ответственность, но я к этому спокойно отношусь. Знаю, что у меня свой путь»

Дарья Непряева заявила, что старается абстрагироваться от внимания к себе из-за фамилии.

Дарья – младшая сестра олимпийской чемпионки и обладательницы Большого хрустального глобуса Натальи Терентьевой (Непряевой).

– Есть ли груз ответственности из-за титулованной сестры? На вас это не давит?



– Из-за фамилии на меня возлагают очень большую ответственность, но я к этому спокойно отношусь, потому что знаю, у меня свой путь. Все адекватные люди понимают, что не надо навешивать на меня медали.

Есть много девушек моего года, которые бегают так же или даже лучше, но к ним нет такого пристального внимания. Я от этого абстрагируюсь и совершенно спокойна. И родители совершенно на меня не давят, понимают, что я другая, как и Наташа. У каждой своя дорога.

– Чувствуется ли блат и привилегии из-за звездной сестры?

– Мне кажется, есть легкость только в знакомствах. Например, я общаюсь со многими взрослыми лыжниками, мне кажется, только в этом. В плане тренировок и соревнований ничего такого нет. Я, конечно, смотрю, какая она классная, но от этого быстрее не побегу.

– На лыжне вы видите в Наталье сестру или только соперницу?



– Конечно, мы все соперники, она для меня самый главный соперник, потому что она самая сильная лыжница в стране. Все стремятся ее обыграть, и я не исключение. Дополнительно играет еще то, что она моя сестра, – сказала Непряева-младшая.