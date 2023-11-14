Восьмикратный чемпион мира по лыжному ориентированию Андрей Ламов перешел из сборной России в Швецию

Восьмикратный чемпион мира по ориентированию на лыжах Андрей Ламов перешел из России в сборную Швеции.

Об этом рассказал вице‑президент Федерации спортивного ориентирования России Виктор Елизаров.

Ламов женат на гражданке Швеции.

«У него там семья, ребенок, они вместе десять лет. Это никак не связано с СВО.

Жена сюда приезжала. Роман начался еще в 2013‑м году на чемпионате мира в Казахстане. Шведы об этом писали. Потом образовалась семья, родился ребенок.

Конечно, мы отнеслись в этой ситуации к решению спокойно. Что же нам людям счастье портить?» – сказал Елизаров.