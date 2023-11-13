Дмитрий Свищев: «Бах не знает, как выкрутиться из той ситуации, в которую сам себя загнал. А страдают спортсмены и развитие мирового спорта»

Депутат Свищев отреагировал на заявление Баха об отстранении Олимпийского комитета России.

Глава Международного олимпийского комитета ранее отметил, что решение МОК по ОКР не означает, что международные федерации должны приостановить членство федераций из России.

«Господин Бах должен прекрасно понимать, что включение олимпийских советов новых регионов России в состав ОКР — это не причина приостанавливать членство в организации. Это несправедливое и незаконное решение по отношению к ОКР.

Раньше они уже отстраняли наших спортсменов, потом давали рекомендации по допуску. Сейчас допускают такие же ошибки. Приостановили членство в МОК, при этом советуют не исключать федерации — это несуразно и нелогично.

Бах не знает, как выкрутиться из той ситуации, в которую сам себя загнал. А страдают спортсмены и развитие мирового спорта, — сказал Дмитрий Свищев.

Томас Бах: «Решение МОК по ОКР не означает, что международные федерации должны приостановить членство федераций из России»