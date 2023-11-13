Александр Галлямов: «Я смотрел выступления Тарасовой и Морозова, когда еще выступал в юниорах. У них высочайший уровень мастерства»

Теги сборная России пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Матч ТВ Анастасия Мишина Александр Галлямов Фигурное катание

Александр Галлямов высказался о завершении карьеры Тарасовой и Морозова.

— Мне очень приятно, что довелось выступать с такой опытной парой несколько сезонов. Я смотрел их выступления, когда еще выступал в юниорах. У них высочайший уровень мастерства, который они показывали на протяжении многих лет.

— Интересно было с ними соревноваться?

— Соревноваться всегда интересно, когда соперники высокого мастерства. Когда ездили на соревнования, мы всегда хорошо общались. В свободное время мы с Вовой могли поиграть в компьютерные игры.

— Теперь вы с Настей Мишиной безоговорочные лидеры и проводники парного катания. Не будет как‑то давить такая роль или наоборот придаст уверенности?

— Нам с Настей есть над чем работать, улучшать наше катание и готовиться к новым выступлениям, — сказал чемпион мира в парном катании. 

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4 комментария

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Iuliia Timofeyeva
чта? то есть, ЧР Бойкова/Козловский мимо проходили?
+6
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22somebody22
Безоговорочные лидеры?Хм...Интересно узнать имя журналиста,который назвал их так🤣🤦Видимо,ФК он совсем не смотрел в прошлом сезоне.
+4
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Мороженко
Если судить по этапам, то МГ действительно самые сильные в этом сезоне
+2
0
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Emma Dunn
Безусловные лидеры и гиды? Вы, должно быть, издеваетесь надо мной. Журналисты такие 🤡. И, конечно, он не сказал иначе 🤡
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