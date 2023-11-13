Александр Галлямов: «Я смотрел выступления Тарасовой и Морозова, когда еще выступал в юниорах. У них высочайший уровень мастерства»

Александр Галлямов высказался о завершении карьеры Тарасовой и Морозова.

— Мне очень приятно, что довелось выступать с такой опытной парой несколько сезонов. Я смотрел их выступления, когда еще выступал в юниорах. У них высочайший уровень мастерства, который они показывали на протяжении многих лет.

— Интересно было с ними соревноваться?

— Соревноваться всегда интересно, когда соперники высокого мастерства. Когда ездили на соревнования, мы всегда хорошо общались. В свободное время мы с Вовой могли поиграть в компьютерные игры.

— Теперь вы с Настей Мишиной безоговорочные лидеры и проводники парного катания. Не будет как‑то давить такая роль или наоборот придаст уверенности?

— Нам с Настей есть над чем работать, улучшать наше катание и готовиться к новым выступлениям, — сказал чемпион мира в парном катании.