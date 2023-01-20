Лыжи. Чемпионат Норвегии. Амундсен и Лотта Венг победили в коньковых «разделках», Холунн и Хага – 2-е
Харальд Амундсен и Лотта Венг одержали победы в коньковых «разделках» на чемпионате Норвегии по лыжным гонкам в Йовике.
Лыжные гонки
Чемпионат Норвегии
Йовик
15 км, раздельный старт, свободный стиль
Мужчины
1. Харальд Амундсен – 34.36,7
2. Ханс Кристер Холунн – 12,4
3. Ивер Тильхейм Андерсен – 35,3
4. Вебьорн Туртвейт – 39,4
5. Шюр Рете – 40,5
6. Маттис Стенсхаген – 51,9
Женщины
10 км, раздельный старт, свободный стиль
1. Лотта Венг – 26.10,5
2. Рагнхиль Хага – 23,2
3. Хелене Марие Фоссесхолм – 31,4
4. Ингвильд Флюгстад Остберг – 32,4
5. Силье Теодорсен – 43,3
6. Милла Андреассен – 52,6
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