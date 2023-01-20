Лыжи. Чемпионат Норвегии. Амундсен и Лотта Венг победили в коньковых «разделках», Холунн и Хага – 2-е

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Харальд Амундсен и Лотта Венг одержали победы в коньковых «разделках» на чемпионате Норвегии по лыжным гонкам в Йовике.

Лыжные гонки

Чемпионат Норвегии

Йовик

15 км, раздельный старт, свободный стиль

Мужчины

1. Харальд Амундсен – 34.36,7

2. Ханс Кристер Холунн – 12,4

3. Ивер Тильхейм Андерсен – 35,3

4. Вебьорн Туртвейт – 39,4

5. Шюр Рете – 40,5

6. Маттис Стенсхаген – 51,9

Женщины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Лотта Венг – 26.10,5

2. Рагнхиль Хага – 23,2

3. Хелене Марие Фоссесхолм – 31,4

4. Ингвильд Флюгстад Остберг – 32,4

5. Силье Теодорсен – 43,3

6. Милла Андреассен – 52,6

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