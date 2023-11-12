Александр Легков: «Степанова всем интересна. Проиграла — все начинают писать гадости. Выигрывает — затыкаются»

Александр Легков высказался о постах Вероники Степановой в интернете.

— Вы один из популяризаторов, шоуменов в мире лыж. Должно быть в них больше шоу? И если да, то где здесь грань? предложила делать дуэль взглядов перед гонками — это еще шоу или уже цирк?

— Вопрос о времени, в которое мы живем. У нас таких мыслей не было, я не могу вот себя назвать шоуменом. Да, я чем-то выделялся, где-то мог сказать веско. Больше мое шоу проявлялось в том, что я в ненужный момент упаду или лыжу сломаю. За счет этого мою фамилию знали. И некоторые люди включали телевизор и говорили — о, Легков бежит, что сегодня устроит?

Что касается Вероники — она двигается по жизни именно так, у нее такая позиция. Есть спортсмены, которые закрываются и считают, что важен результат и только после финиша можно разговаривать. Но если ей это не мешает, то ради бога. Пожалуйста, в Ханты-Мансийске Вероника много выиграла, она довольна, настроение хорошее, говорит. К разговору о том, мешает ли ей медийная активность.

Она берет и делает. Да, сейчас начнется — одну гонку пробежала, теперь можно не бежать несколько... Она то, что выбирает, делает хорошо. И не должно волновать людей, какие старты она выбирает. В любом случае ее знают, про нее говорят. И она продолжает активно вести свои соцсети.

— Так и должно быть?

— У меня была история в Эстонии, когда мне сломал штырек эстонец перед финишем. Я без него бежал довольно долго, потом кинули палку. Почти его догнал, но не сделал разножку на финише, чтобы не поцарапаться. Проиграл какие-то сантиметры. Смотрю на трибуны — один из болельщиков показывает средний палец. А я не сдержался в пылу борьбы, эмоций — и ответил ему целой рукой. Просто увидел это не только он, но и вся трибуна.

И вечером газеты писали, как я якобы послал всю Эстонию. Тогда Кристина Шмигун меня утешала: «Саша, не переживай, у тебя все только начинается. Говорят плохо или хорошо — лишь бы говорили». Всегда будут недовольные, нужно, конечно, прислушиваться к разным мнениям. К президенту Федерации лыжных гонок России — тоже, конечно. Но современный мир диктует свои условия.

Ника считает, что ее подход правильный, в тренде, значит, так и должно быть. Однозначно не скажешь, я стараюсь дипломатично к этой теме относиться. Я надеюсь, они найдут компромисс. Мне всегда приятно прочитать, что там нового у молодежи в голове.

Она смотрит на того же Петтера Нортуга, который сейчас заявляет, что сделает некий массовый урок и побьет рекорд Гиннесса. Можно о чем-то подобном и у нас задуматься. Если кинем клич — легко, как на «Лыжне России», 12 тысяч человек соберем. Все, что делается на благо популяризации спорта — я всегда за.

Главное, чтобы у Вероники результат был, а результат у нее пока есть. Не во всех гонках, но, даже точечно выступая по сезону, она всем интересна. Проиграла — все начинают писать гадости. Выигрывает — затыкаются, – сказал .