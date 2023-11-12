Александр Легков: «Степанова всем интересна. Проиграла — все начинают писать гадости. Выигрывает — затыкаются»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Александр Легков Елена Вяльбе Егор Сорин Вероника Степанова Лыжи

Александр Легков высказался о постах Вероники Степановой в интернете.

— Вы один из популяризаторов, шоуменов в мире лыж. Должно быть в них больше шоу? И если да, то где здесь грань? Вероника Степанова предложила делать дуэль взглядов перед гонками — это еще шоу или уже цирк?

— Вопрос о времени, в которое мы живем. У нас таких мыслей не было, я не могу вот себя назвать шоуменом. Да, я чем-то выделялся, где-то мог сказать веско. Больше мое шоу проявлялось в том, что я в ненужный момент упаду или лыжу сломаю. За счет этого мою фамилию знали. И некоторые люди включали телевизор и говорили — о, Легков бежит, что сегодня устроит?

Что касается Вероники — она двигается по жизни именно так, у нее такая позиция. Есть спортсмены, которые закрываются и считают, что важен результат и только после финиша можно разговаривать. Но если ей это не мешает, то ради бога. Пожалуйста, в Ханты-Мансийске Вероника много выиграла, она довольна, настроение хорошее, Егор говорит. К разговору о том, мешает ли ей медийная активность.

Она берет и делает. Да, сейчас начнется — одну гонку пробежала, теперь можно не бежать несколько... Она то, что выбирает, делает хорошо. И не должно волновать людей, какие старты она выбирает. В любом случае ее знают, про нее говорят. И она продолжает активно вести свои соцсети.

— Так и должно быть?

— У меня была история в Эстонии, когда мне сломал штырек эстонец перед финишем. Я без него бежал довольно долго, потом кинули палку. Почти его догнал, но не сделал разножку на финише, чтобы не поцарапаться. Проиграл какие-то сантиметры. Смотрю на трибуны — один из болельщиков показывает средний палец. А я не сдержался в пылу борьбы, эмоций — и ответил ему целой рукой. Просто увидел это не только он, но и вся трибуна.

И вечером газеты писали, как я якобы послал всю Эстонию. Тогда Кристина Шмигун меня утешала: «Саша, не переживай, у тебя все только начинается. Говорят плохо или хорошо — лишь бы говорили». Всегда будут недовольные, нужно, конечно, прислушиваться к разным мнениям. К президенту Федерации лыжных гонок России — тоже, конечно. Но современный мир диктует свои условия.

Ника считает, что ее подход правильный, в тренде, значит, так и должно быть. Однозначно не скажешь, я стараюсь дипломатично к этой теме относиться. Я надеюсь, они найдут компромисс. Мне всегда приятно прочитать, что там нового у молодежи в голове. 

Она смотрит на того же Петтера Нортуга, который сейчас заявляет, что сделает некий массовый урок и побьет рекорд Гиннесса. Можно о чем-то подобном и у нас задуматься. Если кинем клич — легко, как на «Лыжне России», 12 тысяч человек соберем. Все, что делается на благо популяризации спорта — я всегда за.

Главное, чтобы у Вероники результат был, а результат у нее пока есть. Не во всех гонках, но, даже точечно выступая по сезону, она всем интересна. Проиграла — все начинают писать гадости. Выигрывает — затыкаются, – сказал Легков.

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19 комментариев

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A K
Отношение к Степановой слабо зависит от её результатов, она стабильно остаётся дурой с апломбом, с чем и связано отношение к ней.
+31
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cricket777
Очень интересно, чего она такого выиграла кроме эстафеты на ОИ?
+25
-2
+23
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Amico Megobari ®
кому она вообще нужна? пихаете её просто всюду. глупая, необразованная.
+18
0
+18
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Melnikov1968
Александр, будем откровенны, личные победы на крупных стартах практически отсутствуют. А Степанова, этакий лыжный Ротенберг. Разговаривает много, побед мало,вот и весь интерес.
+16
0
+16
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cricket777
Ответ BolxoB
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Это не мелочь, но и не уникальное достижение. Особенно учитывая, что она за всю карьеру только один раз в «десятку» заехала на КМ в личной гонке.
+10
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Go-go-love
Зачем ты это пишешь? Да, всем плевать на неё. Она - фрик, которая чушь несёт. Не более.
+4
0
+4
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Экстерминатус
Ответ Александр Сачков
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У нее нет никакой политической позиции. Что ей надиктуют, то она и вываливает на публику
+3
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Booligan
Если выигрывает (раз в год), тоже пишут гадости вообще-то. Заслужил(а)
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Сергей
Ответ Melnikov1968
Александр, будем откровенны, личные победы на крупных стартах практически отсутствуют. А Степанова, этакий лыжный Ротенберг. Разговаривает много, побед мало,вот и весь интерес.
Вот это нормально, лыжный Ротенберг, нормально.
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Денис Белов
🤡🤣
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Oleg Olegov
Она еще выступает что ли? Я думал чисто мысли своего хахаля выкладывает, типа блогер. Без лыж.
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Oleg152762
Ну справедливости ради нужно отметить, что лыжников в целом страна знает слабо. Шоу - это одно, а результаты - другое. Спросите про лыжников на улице. Половина не назовёт никого. Среди оставшихся большинство назовёт Большунова, кто-то Непряеву вспомнит. Так что Веронике даже до лыжных лидеров ещё ого-го сколько в этом плане.
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Booligan
Ответ Александр Сачков
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А у лыжника 20 с небольшим лет от роду не должно быть никакой политической позиции. У 99 из 100 её нет, откуда же Степанова такая взялася красавица?
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Зубы Дзюбы
Ответ Melnikov1968
Александр, будем откровенны, личные победы на крупных стартах практически отсутствуют. А Степанова, этакий лыжный Ротенберг. Разговаривает много, побед мало,вот и весь интерес.
Ну ротенберг это вообще уникум, Мостового на него нет
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Зубы Дзюбы
Ответ Amico Megobari ®
кому она вообще нужна? пихаете её просто всюду. глупая, необразованная.
Спортсмены в 90% случаев такие, просто эта ещё и лезет в любую повестку.
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