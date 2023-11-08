Егор Сорин: «Сложностей в работе со Ступак и Степановой у нас нет. Нике нравится быть медийной личностью, но пока это никак не мешает продолжать развиваться в спорте»

Егор Сорин заявил, что у него нет сложностей в работе с Юлией Ступак и Вероникой Степановой.

— Задавались когда-нибудь вопросом: что ищет спортсмен, когда уходит от сильного специалиста? Ведь ту же Ступак что-то явно не устраивало в группе Юрия Бородавко?

— Возможно. Там вообще был непростой период после Олимпиады, когда мотивация неизбежно снижается, причем сильно. По сути, Юля толком тренироваться не начинала — пропустила начало сезона, потом много времени находилась на самоподготовке.

— Спортсмены такого уровня почти всегда подсознательно ждут от тренера эксклюзивного к себе отношения. Не опасались, что начнет испытывать внутренний дискомфорт от того, что в группе, помимо нее, есть две точно такие же олимпийские чемпионки — Степанова и Сорина?

— Ревности ни с чьей стороны я не заметил. Хотя постоянно слежу за обстановкой. Знаю по своему опыту: если в женском коллективе начинаются какие-то трения, их нужно пресекать на корню. В этом плане очень важно, чтобы у каждой спортсменки было внутри коллектива свое личное, неприкосновенное пространство. Та же Юля попросила меня только о том, чтобы на всех сборах жить в одноместном номере. Никаких сложностей в том, что касается работы, у нас нет.

— Как и с ?

— Да. То, что Нике нравится быть медийной личностью, это факт, но пока это никак не мешает продолжать развиваться в спорте.

— Нет опасения, что человек заиграется и просто упустит время?

— В прошлом сезоне Ника неплохо спрогрессировала, несмотря на то что у нее не получились некоторые старты. Да, по результатам она — не , хотя может и должна выходить на этот уровень. Ей есть куда расти. Степановой сейчас 22, но давайте вспомним, что показывала в этом возрасте Наташа: на чемпионат мира в 2017-м она не попала и даже на Кубке мира не входила в топ-10. А через год преобразилась, – сказал Сорин.