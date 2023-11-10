Юрий Бородавко: «Большунов такой спортсмен, который может легко сбросить с хвоста тех, кто пытается потренироваться рядом, побегать на его скоростях»

Юрий Бородавко рассказал, что Большунов может «сбросить» партнера по тренировке.

– Когда в достаточно большой и ровной группе есть лидер, это всегда сильно облегчает тренировочный процесс остальным, но лидеру от этого только тяжелее. Он так или иначе ориентир, за ним тянутся, его пытаются сгрызть. Вы хотя бы иногда чувствуете, что Большунов от этого устает, возможно, даже не отдавая себе в этом отчета?

– У нас мало тренировок проходит групповым методом. Да и сам Саша такой спортсмен, который может легко сбросить с хвоста тех, кто пытается потренироваться рядом, побегать на его скоростях.

Я считаю, это правильно. Спортсмен во время тренировки должен думать о тактике прохождения конкретного участка, техническом исполнении. То есть быть сконцентрирован на собственных действиях. Если люди идут вдвоем, между ними неизбежно возникают какие-то разговоры, а это сбивает.

– «Сбросить с хвоста» – это как выглядит?

– Можно остановиться, начать пить, подождать, пока все пройдут мимо. Или резко уйти влево или вправо. В таких случаях тот, кто идет сзади, сразу понимает, что его сбрасывают. Думаю, Саня не испытывает с этим каких-то проблем, – сказал тренер.