Егор Сорин: «Есть вероятность, что Ступак пропустит первый этап Кубка России. Устюгов изначально не планировал принимать участие»
Лыжник Сергей Устюгов пропустит первый этап Кубка России.
Об этом сообщил тренер Егор Сорин. Соревнования пройдут в Вершине Теи с 23 по 26 ноября.
«По Юлии (Ступак) не все так однозначно, она только недавно начала тренироваться на лыжах. Есть вероятность, что она пропустит первый этап Кубка России. Она поедет в Вершину Теи, но будет ли принимать участие в гонках, пока неизвестно.
Сергей Устюгов же изначально не планировал принимать участие в этом этапе. Он числится в группе, но по факту тренируется на самоподготовке», – сказал Сорин.
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