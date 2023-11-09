Егор Сорин: «Есть вероятность, что Ступак пропустит первый этап Кубка России. Устюгов изначально не планировал принимать участие»

Лыжник Сергей Устюгов пропустит первый этап Кубка России.

Об этом сообщил тренер . Соревнования пройдут в Вершине Теи с 23 по 26 ноября.

«По Юлии ( ) не все так однозначно, она только недавно начала тренироваться на лыжах. Есть вероятность, что она пропустит первый этап Кубка России. Она поедет в Вершину Теи, но будет ли принимать участие в гонках, пока неизвестно.

же изначально не планировал принимать участие в этом этапе. Он числится в группе, но по факту тренируется на самоподготовке», – сказал Сорин.