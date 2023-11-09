Егор Сорин: «Есть вероятность, что Ступак пропустит первый этап Кубка России. Устюгов изначально не планировал принимать участие»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Егор Сорин Кубок России Сергей Устюгов Юлия Ступак (Белорукова) Лыжи

Лыжник Сергей Устюгов пропустит первый этап Кубка России.

Об этом сообщил тренер Егор Сорин. Соревнования пройдут в Вершине Теи с 23 по 26 ноября.

«По Юлии (Ступак) не все так однозначно, она только недавно начала тренироваться на лыжах. Есть вероятность, что она пропустит первый этап Кубка России. Она поедет в Вершину Теи, но будет ли принимать участие в гонках, пока неизвестно.

Сергей Устюгов же изначально не планировал принимать участие в этом этапе. Он числится в группе, но по факту тренируется на самоподготовке», – сказал Сорин.

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4 комментария

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Asimmetriya
Не удивительно!
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imaxim
Устюгова я думаю раньше января не ждать
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Ярик01
Хорошая работа, не хочешь - не участвуй.
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Биатлонная зима
Соревнования тем не менее начнутся и посмотрим на готовность ребят и девчонок.
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