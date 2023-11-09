Наталья Терентьева: «На тренировке упала, потянула плечо. Первые этапы Кубка России пропущу – буду просто беспомощна на лыжне»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) травмы Кубок России Наталья Терентьева (Непряева) Лыжи

Наталья Терентьева сообщила, что пропустит первые этапы Кубка России из-за травмы.

«Это моя одна из последних травм, здесь на тренировке я упала и потянула плечо. Сейчас залечиваю, все уже существенно лучше, есть возможность тренироваться.

Пару дней я вообще не могла оттолкнуться рукой. Съездили даже делать рентген, выявили просто растяжение, ничего серьезного, что меня могло бы выбить на долгий срок.

У меня уже с августа все идет не по плану. В этом году, как тренер сказал, накопилось проблем и болячек за прошлые успехи. Они вроде сами по себе несущественные, некритичные, но одна, вторая, третья и в сумме они дают о себе знать.

Сейчас стараюсь приходить в себя, есть еще ограничения на скоростные тренировки, пока накатываю объем, занимаюсь своим здоровьем и восстанавливаюсь.

Понятно, что первые этапы я пропущу. В Хакасии 100% не буду бежать, потому что я еще не делала ни одной скоростной работы, и я просто беспомощна на лыжне буду», – сказала лыжница.

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