Ступак, Баранова и еще четверо лыжников в новом сезоне будут выступать за Москву
Олимпийская чемпионка Юлия Ступак будет выступать за команду Москвы.
Лыжница продолжит выступать за Республику Коми параллельным зачетом.
Помимо Ступак, Москву начнут представлять Алена Баранова, Майя Якунина, Арина Кусургашева, Анна Кожинова и Александр Бакуров.
«Согласно договоренностям, все вышеназванные спортсмены будут представлять только город Москву на II всероссийской Спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов, которая пройдет с 9 по 19 февраля 2024 года в Тюмени.
На всероссийских стартах (кроме Спартакиады) спортсмены будут приносить очки двум субъектам, которые они представляют, в равных долях», – говорится в сообщении Федерации лыжных гонок Москвы.
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