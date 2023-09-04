Ступак, Баранова и еще четверо лыжников в новом сезоне будут выступать за Москву

Олимпийская чемпионка Юлия Ступак будет выступать за команду Москвы.

Лыжница продолжит выступать за Республику Коми параллельным зачетом.

Помимо Ступак, Москву начнут представлять Алена Баранова, , Арина Кусургашева, Анна Кожинова и Александр Бакуров.

«Согласно договоренностям, все вышеназванные спортсмены будут представлять только город Москву на II всероссийской Спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов, которая пройдет с 9 по 19 февраля 2024 года в Тюмени.

На всероссийских стартах (кроме Спартакиады) спортсмены будут приносить очки двум субъектам, которые они представляют, в равных долях», – говорится в сообщении Федерации лыжных гонок Москвы.