Юрий Бородавко: «Большунов тренируется по мере возможностей, поскольку у него идут восстановительные мероприятия после травм»

Юрий Бородавко рассказал о восстановлении Александра Большунова после травм.

Российские лыжники, тренирующиеся под руководством , сейчас проводят сбор в белорусских Раубичах.

«У некоторых спортсменов есть простуда, но это дело рабочее – все тренируются, все в порядке. Здесь с нами биатлонисты сборной Беларуси, но совместных тренировок мы с ними не делали.

Что касается , то он тренируется по мере своих возможностей, поскольку у него идут восстановительные мероприятия после травм, которые сильно его лимитировали. У него свой план, отдельная нагрузка», – сказал Бородавко.