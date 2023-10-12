Юрий Бородавко: «Большунов тренируется по мере возможностей, поскольку у него идут восстановительные мероприятия после травм»
Юрий Бородавко рассказал о восстановлении Александра Большунова после травм.
Российские лыжники, тренирующиеся под руководством Бородавко, сейчас проводят сбор в белорусских Раубичах.
«У некоторых спортсменов есть простуда, но это дело рабочее – все тренируются, все в порядке. Здесь с нами биатлонисты сборной Беларуси, но совместных тренировок мы с ними не делали.
Что касается Александра, то он тренируется по мере своих возможностей, поскольку у него идут восстановительные мероприятия после травм, которые сильно его лимитировали. У него свой план, отдельная нагрузка», – сказал Бородавко.
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