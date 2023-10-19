Вероника Степанова: «У МОК все меньше возможностей для проведения зимних Олимпийских игр. Урал, Сибирь и Дальний Восток – вот где они должны проходить!»

Лыжница Вероника Степанова считает, что зимние Олимпиады надо проводить в России.

«Сейчас уже октябрь, а где пройдут Игры-2030, никто не знает. МОК (Международный олимпийский комитет) должен был окончательно утвердить город-организатор соревнований как раз в Мумбаи (на сессии МОК – Sports.ru), но опять отложил принятие решения.

Я так понимаю, что впервые за многие десятилетия кандидатов толком нет. Точнее, они как бы есть, но с МОК они договориться не могут, и решение «сдвинули вправо», на лето 2024-го.

В 2030 году мне должно исполниться 29. Некоторые считают это расцветом для лыжницы. Так что интерес к вопросу у меня вполне личный.

Реальность, однако, в том, что у МОК все меньше возможностей для проведения зимних Игр. Сам Томас Бах недавно отметил, что только 15 стран на трех континентах сейчас более-менее отвечают критериям подачи заявки для проведения зимней Олимпиады. Там основное требование – место должно быть «климатически надежным» для проведения соревнований.

Я понимаю, что уважаемым хоккеистам, фигуристам и керлингистам вообще все равно – у них соревнования под крышей. Но лыжникам и биатлонистам – не все равно.

Но тут я услышала и первую здравую идею МОК за долгое время: «Вероятным долгосрочным выходом из ситуации является принятие решения о политике ротации небольшого числа регулярных хозяев зимних Олимпиад».

В переводе с МОКовского на русский: давайте соберемся, прекратим этот цирк, выберем два-три, может быть, четыре места на планете, где можно проводить зимние Игры и при этом местное население не против.

Уверена, что Россия должна стать первым из этих мест. И необязательно на Кавказе. Пишу это с Лауры, где проходила Олимпиада-2014. Прекрасное место, здорово, что построили и поддерживают.

Сюда десятки тысяч людей приезжают физкультурой и спортом заниматься. Теперь такие нужны и в других местах. Урал, Сибирь и Дальний Восток – вот где Олимпиады должны проходить!» – написала олимпийская чемпионка 2022 года в своей колонке на «Матч ТВ».