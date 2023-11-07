Юлия Ступак: «Мне нужна более европеизированная подготовка, и у Сорина она более адаптирована под мои возможности. Крамер его многому обучил»

Лыжница Юлия Ступак объяснила, почему ей нужна европеизированная подготовка.

Сейчас олимпийская чемпионка в эстафете тренируется под руководством Егора Сорина.

– Почему ты вообще в этом году решила перейти к Сорину от Юрия Бородавко?

– Я поняла, что подготовка у Юрия Викторовича Бородавко немножко для других спортсменов. Мне нужна более европеизированная подготовка, и у Егора Сорина она более адаптирована под мои индивидуальные возможности. Маркус Крамер его многому обучил.

Мне ближе такой стиль, потому что я работала у Маркуса Крамера шесть лет. В этом и причина моего ухода к Егору. Но я очень признательна Юрию Викторовичу за все, что он сделал для меня и всегда делает для команды.

– Продолжаешь общаться с Крамером?

– Да, мы постоянно на связи, но он ни в том, ни в этом году не лез в мой тренировочный процесс. Даже не спрашивает меня, что мы делаем на тренировках. Ему интересно пообщаться на более личные темы: как себя чувствую, какой у меня настрой.

Разговариваем и о бытовых вещах, делимся новостями из наших семей. Сейчас наше общение более родственное и дружеское, чем когда он был моим тренером, – рассказала Ступак.

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