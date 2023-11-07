Юлия Ступак: «Мне нужна более европеизированная подготовка, и у Сорина она более адаптирована под мои возможности. Крамер его многому обучил»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко Егор Сорин Юлия Ступак (Белорукова) Маркус Крамер Лыжи

Лыжница Юлия Ступак объяснила, почему ей нужна европеизированная подготовка.

Сейчас олимпийская чемпионка в эстафете тренируется под руководством Егора Сорина.

– Почему ты вообще в этом году решила перейти к Сорину от Юрия Бородавко?

– Я поняла, что подготовка у Юрия Викторовича Бородавко немножко для других спортсменов. Мне нужна более европеизированная подготовка, и у Егора Сорина она более адаптирована под мои индивидуальные возможности. Маркус Крамер его многому обучил. 

Мне ближе такой стиль, потому что я работала у Маркуса Крамера шесть лет. В этом и причина моего ухода к Егору. Но я очень признательна Юрию Викторовичу за все, что он сделал для меня и всегда делает для команды.

– Продолжаешь общаться с Крамером?

– Да, мы постоянно на связи, но он ни в том, ни в этом году не лез в мой тренировочный процесс. Даже не спрашивает меня, что мы делаем на тренировках. Ему интересно пообщаться на более личные темы: как себя чувствую, какой у меня настрой. 

Разговариваем и о бытовых вещах, делимся новостями из наших семей. Сейчас наше общение более родственное и дружеское, чем когда он был моим тренером, – рассказала Ступак.

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1 комментарий

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Andreir888
Юля, давай-как по-серьёзному готовься, а то то не так, это не этак!
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