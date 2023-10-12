Егор Сорин: «Ступак пропускает сбор в Сочи. Она продолжает тренироваться, но отдельно. Планируем, что в ноябре вернется»

Тренер Егор Сорин сообщил, что лыжница Юлия Ступак пропускает сбор в Сочи.

« пропускает сбор. Это совместное решение. Она продолжает тренироваться, но отдельно. Планируем, что в ноябре вернется.

По здоровью никаких проблем нет, со многими такие индивидуальные вещи делаем для более оптимальной подготовки к сезону. Она же не уехала никуда, проводит сбор, просто в другом месте», – сказал .