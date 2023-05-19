Непряева о сходе с масс-старта на Олимпиаде-2022: «Надо было подумать здраво, а не «я буду везде стартовать». Надо было дать шанс девочкам»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Олимпийская сборная России Пхенчхан-2018 Олимпиада-2022 Наталья Непряева Юлия Ступак (Белорукова) Лыжи

Наталья Непряева рассказала об эмоциональном выгорании после Олимпиады-2022 в Пекине.

– У тебя была бронза с Юлией (Ступак) в эстафете сначала (на ОИ-2018 в Пхенчхане – Sports.ru), потом второе место обидное (в скиатлоне на ОИ-2022). Потом уже золото (в женской эстафете).

– Кстати, нет, я тут с тобой не соглашусь. Наоборот, второе место – это было для меня, мне кажется, самое такое... Что это моя личная медаль, единственная моя личная медаль с Олимпиады. Поэтому она самая такая вот – только моя и ничья больше. Она самая такая, наверное, эмоциональная, что ли.

Конечно, золото – это огромные эмоции положительные, но это все-таки командная работа. А здесь, когда ты понимаешь, что это лично твое, ты это немножко по-другому воспринимаешь.

– Интересно. Обычно же спортсмены прям не любят серебряные медали – есть же такая тема?

– Ну... Конечно, всегда хочется выигрывать. Но, как говорится, нельзя гневить Бога. Второе место – это тоже очень хорошо, – ответила российская лыжница.

«Кстати говоря, у меня было очень сильное выгорание уже в конце Олимпиады. У меня тогда еще и были небольшие проблемы – небольшое отравление и эмоциональное выгорание, и я просто... не знаю, почему я не отказалась от последней длинной гонки (от 30-километрового масс-старта, где Непряева в итоге не фишировала – Sports.ru), вот я просто не знаю почему.

Сейчас уже после я понимаю: ну куда ты поперлась, не надо было тебе вообще стартовать. Не знаю, на что я рассчитывала просто, на что надеялась, но я все равно вышла на старт. И только уже потом, когда стартанула, я поняла, что я просто ватная.

У меня, получается, недомогание в организме было в связи с отравлением и – уже после всей программы Олимпиады – у меня было полностью эмоциональное выгорание. У меня уже не было никаких эмоций внутри.

Конечно, надо было тогда подумать здраво, а не так, что «я бегу все, я буду везде стартовать». Конечно, надо было отказываться все-таки, потому что у меня не железный организм. Надо было все-таки дать шанс девочкам. Это было неправильно с моей стороны.

Ну, что уж сейчас... Что было – то было. Это, скажем так, урок жизненный мне», – добавила Непряева.

2 комментария

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SkierNSK
Тут скорее всего да, в таком случае стоило пропустить. Но часто бывает, что самочувствие перед гонкой очень плохое, а во время гонки всё меняется, и результат получается отличный, и гонками/шансами на ОИ всё же не стоит разбрасываться.
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Никита Филимонов
Ответ SkierNSK
Тут скорее всего да, в таком случае стоило пропустить. Но часто бывает, что самочувствие перед гонкой очень плохое, а во время гонки всё меняется, и результат получается отличный, и гонками/шансами на ОИ всё же не стоит разбрасываться.
Типа отравилася перед гонкой - понос, тошнит, но вот потом "результат отличный" - часто так бывает, да? Пруфы есть?
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