Отец Большунова: «Сменить гражданство ради медали – в моей голове такое не укладывается. Саша никогда на такое не пойдет»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Большунов Александр Большунов-старший Лыжи

Отец Александра Большунова рассказал, может ли лыжник сменить гражданство.

– Как вы относитесь к выступлениям в нейтральном статусе? Саша всех высот достиг без флага и гимна.

– Тогда выступать все равно нужно было. И ситуация была другая. Но вы знаете, когда играет гимн и поднимается флаг твоей страны, все по-другому, эмоции зашкаливают!

Спортсмены должны выступать. Проще всего их обвинить и сказать, что они такие-сякие, выступают на таких условиях. Я повторю, что они с детства выбирают этот непростой путь. Во многом себе отказывают, а их лишают возможности заниматься своей работой.

Они сами будут принимать решение, что делать сейчас. Кто-то даже за другую страну готов выступать, лишь бы выступать. Саша никогда на такое не пойдет. Сменить гражданство ради медали – в моей голове такое не укладывается. В его голове, я уверен, тоже.

Но предательства страны в любом случае быть не должно. Саша сам во всем разберется, он взрослый человек. В данном случае ему не нужны ничьи советы. Глупостей он точно не наделает.

А вообще, такой великой стране, как Россия, пора возвращаться с гимном и флагом. Как это сделать, я не знаю. Пока только разговоры одни – реальных дел не видно. Каждый должен быть на своем месте. И каждый, как я уже говорил, должен делать свою работу, и делать ее максимально ответственно и хорошо. В любом случае решать вопросы с флагом и гимном должны не спортсмены, а совсем другие люди.

Почему везде ездят все, кроме России? Это унизительно! То допинг придумают, то еще что-то. Нужно ехать как все. Да хватит уже, ездили без флага и гимна по надуманным причинам. Везде у них русские виноваты, – сказал Александр Большунов-старший.

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2 комментария

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Lina Starkova
В России разрешено иметь второе гражданство ? Если да, то как вариант можно попробовать получить сербское.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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