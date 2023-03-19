Марко Одерматт и Микаэла Шиффрин победили в общем зачете Кубка мира по горным лыжам
Марко Одерматт и Микаэла Шиффрин победили в общем зачете Кубка мира по горным лыжам сезона-2022/23.
Горный лыжи
Кубок мира
Общий зачет
Мужчины
1. Марко Одерматт (Швейцария) – 2042
2. Александр Омодт Кильде (Норвегия) – 1340
3. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1154
4. Лукас Браатен (Норвегия) – 954
5. Винсент Крихмайер (Австрия) – 953
6. Лоик Мейар (Швейцария) – 877
Женщины
1. Микаэла Шиффрин (США) – 2206
2. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 1217
3. Петра Влхова (Словакия) – 1125
4. Федерика Бриньоне (Италия) – 1069
5. София Годжиа (Италия) – 916
6. Рагнхиль Мувинкель (Норвегия) – 903
Очень редко, кто раньше начинает побеждать. А случается и позже - тот же Куш, например.
Это очень странное объяснение. Ведь на КМ всё было отлично - обыгрывала тех, кому проиграла на Олимпиаде. Скорее напорола с циклом подготовки - организм перегрузили. Она всё же тоже имеет свои ограничения - и мы их увидели