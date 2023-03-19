Марко Одерматт и Микаэла Шиффрин победили в общем зачете Кубка мира по горным лыжам сезона-2022/23.

Горный лыжи

Кубок мира

Общий зачет

Мужчины

1. Марко Одерматт (Швейцария) – 2042

2. Александр Омодт Кильде (Норвегия) – 1340

3. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1154

4. Лукас Браатен (Норвегия) – 954

5. Винсент Крихмайер (Австрия) – 953

6. Лоик Мейар (Швейцария) – 877

Женщины

1. Микаэла Шиффрин (США) – 2206

2. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 1217

3. Петра Влхова (Словакия) – 1125

4. Федерика Бриньоне (Италия) – 1069

5. София Годжиа (Италия) – 916

6. Рагнхиль Мувинкель (Норвегия) – 903