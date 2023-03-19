Марко Одерматт и Микаэла Шиффрин победили в общем зачете Кубка мира по горным лыжам

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Марко Одерматт и Микаэла Шиффрин победили в общем зачете Кубка мира по горным лыжам сезона-2022/23. 

Горный лыжи

Кубок мира

Общий зачет 

Мужчины

1. Марко Одерматт (Швейцария) – 2042

2. Александр Омодт Кильде (Норвегия) – 1340

3. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1154

4. Лукас Браатен (Норвегия) – 954

5. Винсент Крихмайер (Австрия) – 953

6. Лоик Мейар (Швейцария) – 877

Женщины

1. Микаэла Шиффрин (США) – 2206

2. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 1217

3. Петра Влхова (Словакия) – 1125

4. Федерика Бриньоне (Италия) – 1069

5. София Годжиа (Италия) – 916

6. Рагнхиль Мувинкель (Норвегия) – 903

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8 комментариев

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Pelerin
Ответ Дмитрий Гр
Кстати, печально, что у женщин сложилась такая ситуация, что нет молодых вундеркиндов. В топ-20 или ровесницы Шиффрин или 30+
28 лет - нормальный возраст для горных лыж.
Очень редко, кто раньше начинает побеждать. А случается и позже - тот же Куш, например.
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Pelerin
Ответ Дмитрий Гр
Да все объяснимо. Она психологически крайне зависима от родителей, в 2000 трагедия с отцом. Тяжело выходила, фактически два года. Кильде у нее как психотерапевт. Фактически это первый сезон, когда она вренула форму доковидную и дотрагическую. Именно из-за таких ее особенностей бой-баба Лиднси Вонн не считает Мику лидером.
2020 имелся в виду?
Это очень странное объяснение. Ведь на КМ всё было отлично - обыгрывала тех, кому проиграла на Олимпиаде. Скорее напорола с циклом подготовки - организм перегрузили. Она всё же тоже имеет свои ограничения - и мы их увидели
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Дмитрий Гр
Кстати, печально, что у женщин сложилась такая ситуация, что нет молодых вундеркиндов. В топ-20 или ровесницы Шиффрин или 30+
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Дмитрий Гр
Ответ Pelerin
У Шифрин, конечно, необъяснимый провал был на Олимпиаде...
Да все объяснимо. Она психологически крайне зависима от родителей, в 2000 трагедия с отцом. Тяжело выходила, фактически два года. Кильде у нее как психотерапевт. Фактически это первый сезон, когда она вренула форму доковидную и дотрагическую. Именно из-за таких ее особенностей бой-баба Лиднси Вонн не считает Мику лидером.
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Дмитрий Гр
интересно насколько хватит запала у Одерматта. Станет ли он к 30-ти круче Маера
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Тёма Тёма
То что делает Мики - это пишет историю прямо сейчас. Большая умничка. 🔥🔥🔥
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Pelerin
У Шифрин, конечно, необъяснимый провал был на Олимпиаде...
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гилберт
Без сюрпризов. Два доминатора.
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