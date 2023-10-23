Лыжникам сборной Швеции рекомендовали не носить одежду с символикой страны во время поездок. Это меры безопасности после теракта в Брюсселе

Теги происшествия сборная Швеции жен Федерация лыжных видов спорта Швеции Фрида Карлссон Лыжи

Шведская лыжница сообщила о новых мерах безопасности после теракта в Брюсселе.

16 октября в столице Бельгии были застрелены два гражданина Швеции – ими оказались болельщики футбольной сборной. Полиция позже ликвидировала преступника.

«Нам сообщили об изменениях, которые касаются всей [лыжной] сборной. Речь идет о некоторых мерах, в частности, мы будем путешествовать в повседневной одежде. Наша федерация берет на себя ответственность за нас.

Мы ездим по таким местам, как Рука и Ливиньо – они совсем небольшие и, возможно, не самые опасные с точки зрения террористической угрозы. Но понятно, что случившееся просто ужасает», – сказала чемпионка мира 2019 года в эстафете Фрида Карлссон в интервью SVT.

Директор сборной Швеции по лыжным гонкам Ларс Оберг уточнил, что рекомендации не являются обязательными.

«Мы гордимся тем, что носим на груди шведский флаг. Но в то же время мы зависим от внешних обстоятельств.

В целом мы решили не указывать, как им путешествовать и одеваться. Но мы готовы к переменам, если в мире что-то случится.

Так что если кто-то чувствует дискомфорт, мы позволим ему не носить форму сборной. Но на соревнованиях и встречах со СМИ все будет как обычно», – цитирует Оберга NRK.

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15 комментариев

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Melnikov1968
Ответ Ритка
как Коран жечь так они герои а как потом за это отвечать так сразу безопасности хотят, за что боролись на то и напоролись
Шведские лыжницы Коран сожгли? Почему нормальные люди должны отвечать за действия разных обмороков?
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Макс Хромин
а как там их согражданин который сжигал Кораны напротив посольства? хорошо себя чувствует?
Если не готовы обеспечить безопасность, то надо отстранять сборную.
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Павел Мельников
Больше всего о шведских лыжницах обеспокоятся, конечно, где? В России.
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Montenegro Serbian
Дожили,, ага.
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Александр Сачков
На всякий пожарный можно избавить от гимна и флага.
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Сергей Лепехин
Другим запретили, а сами свое носить бояться
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Alexander Poljakov
Ответ Ритка
как Коран жечь так они герои а как потом за это отвечать так сразу безопасности хотят, за что боролись на то и напоролись
а почему за действия одного человека должны отвечать все остальные?
тогда и россияне несут ответственность за Путина?
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Anna Morgan
как раньше у нас все боялись очередного чеченского смертника, так теперь в швеции боятся представителей самой мирной религии, которых миллионы там.
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Андрей Балабаев
Ну вот и до шведов дошла нейтрализация. Как говорится: не радуйся бедам других. Ну и побольше акций с Кораном
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Павел Мельников
Ответ Alexander Poljakov
а почему за действия одного человека должны отвечать все остальные? тогда и россияне несут ответственность за Путина?
Вы до сих пор не поняли, что это другое. И ни в коем случае не вспоминайте об аналогичных происшествиях в РФ, там ответственность на одном человеке.
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