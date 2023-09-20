Фрида Карлссон: «Молодые лыжницы за последние годы сделали много шагов вперед. Было бы интересно снова помериться силами с Йохауг»
Фрида Карлссон высказалась о возможном возвращении в спорт Терезы Йохауг.
35-летняя Йохауг ранее заявила, что продолжает тренироваться после рождения ребенка и еще не отказалась от идеи выступить на чемпионате мира 2025 года в Тронхейме.
«Боюсь ли я, что она вернется? Боюсь – это неправильное слово. Было бы очень здорово, если бы она вернулась.
Молодые лыжницы за последние годы сделали много шагов вперед, так что было бы интересно снова помериться силами с Терезой», – сказала Карлссон.
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