Грушин о Резцовой: «Ушла из жизни одна из самых талантливейших спортсменок, которых мне когда‑либо приходилось встречать»
Тренер Анфисы Резцовой Александр Грушин поделился воспоминаниями о спортсменке.
– Ушла из жизни одна из самых талантливейших спортсменок, которых мне когда‑либо приходилось встречать.
Не важно, биатлон это или лыжи. Поставил бы ее на трамплин, Анфиса выиграла бы и там. Природой ей это было дано.
– Самая яркая ее победа?
– Любая победа ценна, но наиболее запомнились медали, когда она ушла из лыж в биатлон. На моей памяти нет человека, который вот так уходил в другой вид спорта, пусть и в смежный, и выигрывал.
– Общались с ней в последнее время?
– Мы с ней поддерживали связь, но редко. Когда удавалось выбираться на биатлон, виделись.
– Насколько сложно или легко было работать с Резцовой?
– Талантливые люди все бывают с тяжелым характером, – сказал Грушин.
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