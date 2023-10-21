Грушин о Резцовой: «Ушла из жизни одна из самых талантливейших спортсменок, которых мне когда‑либо приходилось встречать»

Тренер Анфисы Резцовой Александр Грушин поделился воспоминаниями о спортсменке.

– Ушла из жизни одна из самых талантливейших спортсменок, которых мне когда‑либо приходилось встречать.

Не важно, биатлон это или лыжи. Поставил бы ее на трамплин, Анфиса выиграла бы и там. Природой ей это было дано.

– Самая яркая ее победа?

– Любая победа ценна, но наиболее запомнились медали, когда она ушла из лыж в биатлон. На моей памяти нет человека, который вот так уходил в другой вид спорта, пусть и в смежный, и выигрывал.

– Общались с ней в последнее время?

– Мы с ней поддерживали связь, но редко. Когда удавалось выбираться на биатлон, виделись.

– Насколько сложно или легко было работать с Резцовой?

– Талантливые люди все бывают с тяжелым характером, – сказал Грушин.

Чем восхищала Анфиса Резцова. На уход легенды