Грушин о Резцовой: «Ушла из жизни одна из самых талантливейших спортсменок, которых мне когда‑либо приходилось встречать»

Теги Александр Грушин Анфиса Резцова Лыжи

Тренер Анфисы Резцовой Александр Грушин поделился воспоминаниями о спортсменке.

– Ушла из жизни одна из самых талантливейших спортсменок, которых мне когда‑либо приходилось встречать.

Не важно, биатлон это или лыжи. Поставил бы ее на трамплин, Анфиса выиграла бы и там. Природой ей это было дано.

– Самая яркая ее победа?

– Любая победа ценна, но наиболее запомнились медали, когда она ушла из лыж в биатлон. На моей памяти нет человека, который вот так уходил в другой вид спорта, пусть и в смежный, и выигрывал.

– Общались с ней в последнее время?

– Мы с ней поддерживали связь, но редко. Когда удавалось выбираться на биатлон, виделись.

– Насколько сложно или легко было работать с Резцовой?

– Талантливые люди все бывают с тяжелым характером, – сказал Грушин.

Чем восхищала Анфиса Резцова. На уход легенды

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий