Светлана Ишмуратова: «Резцова – легенда. Я всегда с детским восторгом за ней наблюдала, Анфиса была великая»

Светлана Ишмуратова назвала Анфису Резцову великой спортсменкой.

«Я всегда с таким детским восторгом за ней наблюдала. Для меня Анфиса была великая.

Честно говоря, ее способность совместить два вида спорта, которые близкие по многим параметрам, но каждый из них индивидуален по своим эмоциям... Для меня она просто легенда», – сказала двукратная олимпийская чемпионка.

«Всегда хотела выигрывать, даже на тренировках. Это было ее главное качество. Она пахала, каждую тренировку и каждое соревнование выдавала», – добавила двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Тамара Тихонова.

«Все равнялись на таких людей. Несмотря на то, что она женщина, все смотрели на нее, как на пример. На любых тренировках Анфису было невозможно обогнать. Тренеры нашей команды ставили ее в пример», – отметил чемпион мира по биатлону Сергей Рожков.

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