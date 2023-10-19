Олег Матыцин: «Мы понимаем, что зависимость спорта высших достижений от импорта в России остается очень высокой, до 90%»
Матыцин заявил о высокой зависимости спорта высших достижений в РФ от импорта.
«Мы понимаем, что зависимость от импорта спорта высших достижений в России остается очень высокой, до 90%. Безусловно, это ограниченное количество экземпляров сложной высокотехнологичной продукции.
Российские аналоги для спортсменов основных сборных команд, которые способны обеспечить выступления на высоком уровне, имеются пока в ограниченном количестве. Поддерживаем в этой связи создание инновационных научно‑технологических центров. Полностью готовы вместе начать и реализовывать этот проект.
Владимир Владимирович (Путин), просим ваших соответствующих поручений», – сказал министр спорта Олег Матыцин в ходе форума «Россия – спортивная держава» в Перми, который проходит с участием президента страны.
«Лепим конфетку из того, что есть». В России создали лыжи на замену иностранным маркам
«Я не верю в блокаду России. Нельзя перекрыть плотиной реку – вода просочится». Как нашему спорту выжить без иностранного инвентаря?
"Зато мы делаем ракеты, и перекрыли Енисей"
Будут закупать не на проклятом Запада, а в Китае. Максимум, как и на известный автомобиль Москвич, приляпают шильдик, который тоже будет произведен в Китае.
Это он денег так просит?)
Под залихватские разговоры про борьбу за свою независимость и прочий суверенитет, разругались со всем западным миром и были с позором выгнаны на мороз, а в итоге оказалось, что даже гвозди самостоятельно не производят, если верить словам Председатель СФ Валентины Матвиенко.
А теперь выясняется, что и трусы с майками пошить не в состоянии.
Сплошные откровения. Что же за враги в высшем управлении страной это всё делали и довели до такого? И произошло это явно не за один год, а это была целенаправленная политика, которая приводилась в исполнение десятками лет.
Просто забыли на спортсе в скобках указать (платежных)