Олег Матыцин: «Мы понимаем, что зависимость спорта высших достижений от импорта в России остается очень высокой, до 90%»

Матыцин заявил о высокой зависимости спорта высших достижений в РФ от импорта.

«Мы понимаем, что зависимость от импорта спорта высших достижений в России остается очень высокой, до 90%. Безусловно, это ограниченное количество экземпляров сложной высокотехнологичной продукции.

Российские аналоги для спортсменов основных сборных команд, которые способны обеспечить выступления на высоком уровне, имеются пока в ограниченном количестве. Поддерживаем в этой связи создание инновационных научно‑технологических центров. Полностью готовы вместе начать и реализовывать этот проект.

Владимир Владимирович (Путин), просим ваших соответствующих поручений», – сказал министр спорта Олег Матыцин в ходе форума «Россия – спортивная держава» в Перми, который проходит с участием президента страны.

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«Я не верю в блокаду России. Нельзя перекрыть плотиной реку – вода просочится». Как нашему спорту выжить без иностранного инвентаря?