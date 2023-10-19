Олег Матыцин: «Мы понимаем, что зависимость спорта высших достижений от импорта в России остается очень высокой, до 90%»

Теги Владимир Путин Олег Матыцин Министерство спорта России Лыжи

Матыцин заявил о высокой зависимости спорта высших достижений в РФ от импорта.

«Мы понимаем, что зависимость от импорта спорта высших достижений в России остается очень высокой, до 90%. Безусловно, это ограниченное количество экземпляров сложной высокотехнологичной продукции.

Российские аналоги для спортсменов основных сборных команд, которые способны обеспечить выступления на высоком уровне, имеются пока в ограниченном количестве. Поддерживаем в этой связи создание инновационных научно‑технологических центров. Полностью готовы вместе начать и реализовывать этот проект.

Владимир Владимирович (Путин), просим ваших соответствующих поручений», – сказал министр спорта Олег Матыцин в ходе форума «Россия – спортивная держава» в Перми, который проходит с участием президента страны.

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24 комментария

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Wiley Fox
Конечно. Ведь трусы и футболки у нас пошить не в состоянии - проклятый запад уничтожил все фабрики и технологии

"Зато мы делаем ракеты, и перекрыли Енисей"
+57
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+55
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Любезный Коссутий
Владимир Владимирович чемпион мира по раздаче поручений. толку-то
+36
-3
+33
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Саша Пушкин
Ответ Wiley Fox
Конечно. Ведь трусы и футболки у нас пошить не в состоянии - проклятый запад уничтожил все фабрики и технологии "Зато мы делаем ракеты, и перекрыли Енисей"
Характерно, что к самостоятельному шитью "трусов и футболок", (то есть поднятию своей текстильной промышленности, которую сами же эти эффективные менеджеры разрушили, как и остальные производства в стране) никто стремиться даже не будет.
Будут закупать не на проклятом Запада, а в Китае. Максимум, как и на известный автомобиль Москвич, приляпают шильдик, который тоже будет произведен в Китае.
+28
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Oleg Olegov
Владимир Владимирович (Путин), просим ваших соответствующих поручений

Это он денег так просит?)
+16
-3
+13
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Саша Пушкин
Ой. А как так вышло?
Под залихватские разговоры про борьбу за свою независимость и прочий суверенитет, разругались со всем западным миром и были с позором выгнаны на мороз, а в итоге оказалось, что даже гвозди самостоятельно не производят, если верить словам Председатель СФ Валентины Матвиенко.
А теперь выясняется, что и трусы с майками пошить не в состоянии.
Сплошные откровения. Что же за враги в высшем управлении страной это всё делали и довели до такого? И произошло это явно не за один год, а это была целенаправленная политика, которая приводилась в исполнение десятками лет.
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justbored
Ответ Pertinax Gandi
Прадеды наши сами себе лыжи строгали из досок. Привязывали ремнями к валенкам. Мазали лосиным жиром, чтоб катили и с берданой на охоту зимой. Зайцев бить и белок. А то и покрупнее кого, прямо на ходу, прямо с лыж. Не были такими неженками, как нынешние биатлонисты, всё импортное им подавай. Возьми и сделай своими руками! Ботинки к лыжам приладь, костюм сшей!
тем не менее, вы пишете это с экрана гаджета, а не на коре берёзы 🤔
+12
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Барсиг Барсигович
Ответ Pertinax Gandi
Прадеды наши сами себе лыжи строгали из досок. Привязывали ремнями к валенкам. Мазали лосиным жиром, чтоб катили и с берданой на охоту зимой. Зайцев бить и белок. А то и покрупнее кого, прямо на ходу, прямо с лыж. Не были такими неженками, как нынешние биатлонисты, всё импортное им подавай. Возьми и сделай своими руками! Ботинки к лыжам приладь, костюм сшей!
Гвоздями прибить. Хотя стоп, гвозди у нас тоже не производятся
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Bartez1986
до 146 примерно. и это не предел
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uralets46
Вы ж к Сочи просили уже)
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Павел Сморщков
Ответ Pertinax Gandi
Прадеды наши сами себе лыжи строгали из досок. Привязывали ремнями к валенкам. Мазали лосиным жиром, чтоб катили и с берданой на охоту зимой. Зайцев бить и белок. А то и покрупнее кого, прямо на ходу, прямо с лыж. Не были такими неженками, как нынешние биатлонисты, всё импортное им подавай. Возьми и сделай своими руками! Ботинки к лыжам приладь, костюм сшей!
Нет, сначала лыжи, голым на мороз, набей зайцев и белок, а уж из них - костюм сшей.
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Барсиг Барсигович
Ответ Любезный Коссутий
Владимир Владимирович чемпион мира по раздаче поручений. толку-то
создание инновационных научно‑технологических центров само себя не профинансирует, Сколково придется расширять
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A K
Комеди Клаб, прослушав сегодняшние выступления, самораспустился, запер двери и разбрелся по домам.
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дедушкин сон
Ответ AIBOLIT66
а смысл? если нету адидаса , то и бегать нет смысла? спорт высших достижений вторичен, всё-таки здоровье главнее. А за здоровьем и трусцой неплохо бежится. Я помню студентом подрабатывал, телеграммы вечером разносил. Штук десять возьмешь, за каждую платили 22к и пошёл, пошёл, затрусил, побежал, в куртке, в сапогах резиновых, в ноябре...неделю язык был на плече после вечера работы. А через месяц бегал легко и непринужденно, даже не потея. Вот что бег животворящий делает. Без абибаса и пумы... Понторезов будет меньше. Отсутствие импорта не отменяет любовь к спорту когда она есть.
в кедах лучше, зачем шиповки и бутсы.
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Wiley Fox
Ответ Oleg Olegov
Владимир Владимирович (Путин), просим ваших соответствующих поручений Это он денег так просит?)
Да

Просто забыли на спортсе в скобках указать (платежных)
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Ми Ша
За постсоветское время в России только рушили и воровали, ничего не создали. Мировая Спортивная индустрия не уступает по своим технологиям ни космическим, ни военным. И лишь на родине великого Ленина во всех отраслях соха и мотыга является передовой технологией
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Sobachkin
А что вы делали эти 8 лет!
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Черный Дворник
Не получится- деньги все равно украдут (даже догадываюсь кто)......
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Atsuktuvas
То есть за полтора года 10% побороли?
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Pavelaznaurov
Он тебе такое поручит,но денег не даст——свои распильщики простаивают….
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Роман
Ответ Pertinax Gandi
Прадеды наши сами себе лыжи строгали из досок. Привязывали ремнями к валенкам. Мазали лосиным жиром, чтоб катили и с берданой на охоту зимой. Зайцев бить и белок. А то и покрупнее кого, прямо на ходу, прямо с лыж. Не были такими неженками, как нынешние биатлонисты, всё импортное им подавай. Возьми и сделай своими руками! Ботинки к лыжам приладь, костюм сшей!
Предлагаете в 19 век вернуться?!
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Pertinax Gandi
Прадеды наши сами себе лыжи строгали из досок. Привязывали ремнями к валенкам. Мазали лосиным жиром, чтоб катили и с берданой на охоту зимой. Зайцев бить и белок. А то и покрупнее кого, прямо на ходу, прямо с лыж. Не были такими неженками, как нынешние биатлонисты, всё импортное им подавай. Возьми и сделай своими руками! Ботинки к лыжам приладь, костюм сшей!
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