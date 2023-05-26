Вяльбе об уравнивании женских и мужских дистанций в России: «Мы еще не приняли решения. В июне будем решать коллегиально»

Елена Вяльбе допустила, что в России тоже уравняют мужские и женские дистанции в лыжах.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) уравняла мужские и женские дистанции в гонках на чемпионатах мира. Спортсмены будут бегать по 10, 20 и 50 км, скиатлон 10+10 км, эстафету 4х7,5 км, командный и личный спринты.

«Мы пока еще не приняли решения. Есть несколько факторов. Быстро у нас может не получиться. В принципе, все дистанции должны быть приравнены к международным, но для этого нужно пройти достаточно серьезный процесс в министерстве спорта, иначе мы можем не получить официальный статус этих соревнований.

В июне будем решать коллегиально, самостоятельно принимать такие решения я не могу», – сказала Вяльбе, которая возглавляет Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР).

По мнению Вяльбе, равные дистанции на Олимпийских играх появятся не раньше 2030 года.

«FIS уже сообщила о переговорах с Международным олимпийским комитетом (МОК). Думаю, что к 2026 году они переделать точно не успеют, а вот в 2030 году, скорее всего, уже будет новый формат», – отметила она.