Автор памятника лыжнику в Кунгуре: «Думаю, со временем работу оценят. Лыжник с духом победителя, весь потный, сердце колотится, но он пытается показать, что чувствует себя нормально»

Теги лыжные гонки Лыжи

Автор памятника лыжнику в Кунгуре считает, что его работу оценят со временем.

Ранее на лыжной базе «Снежинка» в Кунгуре (Пермский край) установили скульптуру лыжника по имени Платон. Она вызвала неоднозначную реакцию местных жителей из-за своего внешнего вида.

– Критику как переживаете? Платона вон называют мужем «Аленки» (статуи в Нововоронеже, которую открыли в 2020 году, но вскоре демонтировали – Sports.ru).

– Да нормально реагирую. Пусть обсуждают. «Аленку» тоже не дураки делали. И даже этот взгляд, которых многих пугает, не просто так. Что-то автор в него вкладывал. А принять или не принять – это уже дело людей. 

Так и у нас. Почему я вообще должен его объяснять? Это искусство. Почему они хотят красивое лицо? Это женщину надо рассматривать как женщину. А мужики на Урале, знаете, как выглядят? У нас тут не курорт, все трудятся. И спортсмен, только что пробежавший дистанцию, не выглядит как с обложки журнала.

Думаю, со временем эту работу оценят. В Париже Эйфелеву башню тоже не сразу приняли. Я не сравниваю, просто говорю о том, что иногда людям нужно время.

– Искусство должно вызывать эмоции. Лыжник делает это.

– Нужно кое-что понимать. Вот если бы мне за деньги заказали выковать для Москвы памятник Аллы Пугачевой, и я сделал бы страшилу – претензии были бы справедливы.

А тут абстрактный лыжник – с характером нашего региона, уверенностью в себе, духом победителя, весь потный, глаза от усталости дергаются, сердце колотится, но он пытается показать, что чувствует себя нормально, – сказал кузнец Антон Киряков.

«В Париже тоже не сразу приняли Эйфелеву башню». Мы поговорили с автором нашумевшего памятника лыжнику

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9 комментариев

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Фауст
со временем станет центром притяжения туристов. во рту откроют рестран Мишлен. и прямые рейсы Марс - Нью Васюки.
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Игорь Романов
Что в голове у этих людей? Попытка выделиться? Болезнь? Ещë больше вопросов к тем, кто разрешил ЭТО показывать прилюдно.
+2
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Savardus
Завидую самомнению этого человека. И жалею его за его всяческое отсутствие вкуса.
+1
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brace
Мужественность приравнял к некрасивости или чему- то подобному
Если за правду жизни, тогда где сопли до колена, они должны свисать на финише, после трудной гонки.
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Александр Сандалов
От создателей "Джордан тоже промахивался"
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Клирик
Даёшь страшилу-Пугачёву!))
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Alex K
на путина похож кстати это лыжник
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SergeyFedorov93
Ответ Фауст
со временем станет центром притяжения туристов. во рту откроют рестран Мишлен. и прямые рейсы Марс - Нью Васюки.
До сих пор не было контактов с внеземными цивилизациями только потому, что они не знают об этом произведении искусства
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