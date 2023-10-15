Автор памятника лыжнику в Кунгуре: «Думаю, со временем работу оценят. Лыжник с духом победителя, весь потный, сердце колотится, но он пытается показать, что чувствует себя нормально»

Автор памятника лыжнику в Кунгуре считает, что его работу оценят со временем.

Ранее на лыжной базе «Снежинка» в Кунгуре (Пермский край) установили скульптуру лыжника по имени Платон. Она вызвала неоднозначную реакцию местных жителей из-за своего внешнего вида.

– Критику как переживаете? Платона вон называют мужем «Аленки» (статуи в Нововоронеже, которую открыли в 2020 году, но вскоре демонтировали – Sports.ru).

– Да нормально реагирую. Пусть обсуждают. «Аленку» тоже не дураки делали. И даже этот взгляд, которых многих пугает, не просто так. Что-то автор в него вкладывал. А принять или не принять – это уже дело людей.

Так и у нас. Почему я вообще должен его объяснять? Это искусство. Почему они хотят красивое лицо? Это женщину надо рассматривать как женщину. А мужики на Урале, знаете, как выглядят? У нас тут не курорт, все трудятся. И спортсмен, только что пробежавший дистанцию, не выглядит как с обложки журнала.

Думаю, со временем эту работу оценят. В Париже Эйфелеву башню тоже не сразу приняли. Я не сравниваю, просто говорю о том, что иногда людям нужно время.

– Искусство должно вызывать эмоции. Лыжник делает это.

– Нужно кое-что понимать. Вот если бы мне за деньги заказали выковать для Москвы памятник Аллы Пугачевой, и я сделал бы страшилу – претензии были бы справедливы.

А тут абстрактный лыжник – с характером нашего региона, уверенностью в себе, духом победителя, весь потный, глаза от усталости дергаются, сердце колотится, но он пытается показать, что чувствует себя нормально, – сказал кузнец Антон Киряков.

«В Париже тоже не сразу приняли Эйфелеву башню». Мы поговорили с автором нашумевшего памятника лыжнику