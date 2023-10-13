Томас Бах: «Мы не наказываем спортсменов за действия их правительств, наша задача – защитить атлетов и их права»

Теги МОК Олимпийская сборная России ОКР Томас Бах Р-Спорт Легкая атлетика

Глава МОК объяснил, почему организация не стала отсранять российских спортсменов.

Накануне МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления за включение в состав ОКР олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

«Мы не отстранили атлетов с российскими паспортами, потому что они не имеют отношения к включению олимпийских советов этих регионов в ОКР, это было сделано Олимпийским комитетом России.

Мы не наказываем спортсменов за действия их правительств, наша задача – защитить атлетов и их права», – сказал Томас Бах.

Новое отстранение нашего спорта: за что наказан ОКР?

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23 комментария

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ann-ermolova
Просто парад лицемерия и двойных стандартов в одной новости. МОК - абсолютно продажная корумпированная структура, и Бах - её лакмусовая бумажка
+21
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goshforever
"Мы не отстранили атлетов с российскими паспортами"
Ну да, ну да)) МОК это сделал гораздо раньше
+14
-1
+13
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Беглый*
Нобелевскую премию этому гражданину за лучший шпагат
+13
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Lennuci
Осеннее обострение биполярного расстройства. И Бах опять забыл литий принять.
+9
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ДИОНИС
МОК: "Мы защищаем российских спортсменов и именно поэтому не допускаем их до международных соревнований!"
+9
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Ильдар М
а, то есть всё, что вы делаете по отношению к российским спортсменам - это для их защиты? Вон оно что, оказывается. Ну тогда можно быть спокойным за наших, с такими защитниками
+6
0
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Alestern
Ответ ann-ermolova
Просто парад лицемерия и двойных стандартов в одной новости. МОК - абсолютно продажная корумпированная структура, и Бах - её лакмусовая бумажка
И не только МОК, но и прочая марионеточная шушера , в виде УЕФА и т.д..
+7
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Лемур
Лжец.
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Anna
🤡
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Лия Романова
у Баха явная биполярочка
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ДИОНИС
А не хочет ли МОК таким же образом защитить, например, американских спортсменов? Или это другое?
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Дмитрий9779
Ложь
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Defender64
Биполярное расстройство личности у него
+3
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Соль.
позор МОК уже никого не удивляет.
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<vella>
жил-был царь,
у царя был двор,
на дворе кол,
на колу мочало.
не сказать ли сказку сначала?
+3
-1
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Александр Пупкин
Война - мир
Наказание - поддержка)
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Наталья Карлова
если бы всех участников войн отстраняли бы от международных соревнований, особо соревноваться было бы некому...
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maripous
Члены сборной России имеют непосредственное отношение к тому, что делает государство. Потому что они представляют интересы государства и живут и тренируются за счет государства.
Бах демонстрирует очередную попытку найти среди наших спортсменов предателей. Чтобы потом ими воспользоваться в антироссийских акциях и пропаганде.
Отречение от флага и армии своей страны не имеет никакого отношения к защите прав спортсменов.
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Александр Тараканов
П л!!!!!
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Gelios77
И как получается? Защитил, чертов лицемер? А можно уже всех спортсменов всего мира защитить от таких вот чинуш конченых, а за одно и от их руководителей, методом усекновения кресла из-под сидалища
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Идеальный шторм
Клоунаде нет конца🤡
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Alexander2022
Ответ maripous
Члены сборной России имеют непосредственное отношение к тому, что делает государство. Потому что они представляют интересы государства и живут и тренируются за счет государства. Бах демонстрирует очередную попытку найти среди наших спортсменов предателей. Чтобы потом ими воспользоваться в антироссийских акциях и пропаганде. Отречение от флага и армии своей страны не имеет никакого отношения к защите прав спортсменов.
И кто-то же пл..сует твою чушь))
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RusVector
Ответ maripous
Члены сборной России имеют непосредственное отношение к тому, что делает государство. Потому что они представляют интересы государства и живут и тренируются за счет государства. Бах демонстрирует очередную попытку найти среди наших спортсменов предателей. Чтобы потом ими воспользоваться в антироссийских акциях и пропаганде. Отречение от флага и армии своей страны не имеет никакого отношения к защите прав спортсменов.
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Alexander2022
Ответ RusVector
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Ему пора на фронт, а то "патриот" только на словах
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