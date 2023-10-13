Томас Бах: «Мы не наказываем спортсменов за действия их правительств, наша задача – защитить атлетов и их права»
Глава МОК объяснил, почему организация не стала отсранять российских спортсменов.
Накануне МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления за включение в состав ОКР олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.
«Мы не отстранили атлетов с российскими паспортами, потому что они не имеют отношения к включению олимпийских советов этих регионов в ОКР, это было сделано Олимпийским комитетом России.
Мы не наказываем спортсменов за действия их правительств, наша задача – защитить атлетов и их права», – сказал Томас Бах.
Ну да, ну да)) МОК это сделал гораздо раньше
у царя был двор,
на дворе кол,
на колу мочало.
не сказать ли сказку сначала?
Наказание - поддержка)
Бах демонстрирует очередную попытку найти среди наших спортсменов предателей. Чтобы потом ими воспользоваться в антироссийских акциях и пропаганде.
Отречение от флага и армии своей страны не имеет никакого отношения к защите прав спортсменов.