Томас Бах: «Мы не наказываем спортсменов за действия их правительств, наша задача – защитить атлетов и их права»

Глава МОК объяснил, почему организация не стала отсранять российских спортсменов.

Накануне МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления за включение в состав ОКР олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

«Мы не отстранили атлетов с российскими паспортами, потому что они не имеют отношения к включению олимпийских советов этих регионов в ОКР, это было сделано Олимпийским комитетом России.

Мы не наказываем спортсменов за действия их правительств, наша задача – защитить атлетов и их права», – сказал .

Новое отстранение нашего спорта: за что наказан ОКР?