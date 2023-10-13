Вячеслав Фетисов: «Для меня Баха не существует, своими решениями он попирает все принципы. Нас попирают с 2015 года, а РФ – самая успешная страна по олимпийским достижениям»

Вячеслав Фетисов заявил, что МОК и Томаса Баха для него не существует.

12 октября Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за вхождения в его состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Для меня МОК не существует, что я как двукратный олимпийский чемпион могу заявить в очередной раз.

Потому что для нас, спортсменов, соревновавшихся в 70-90-е годы во время серьезного политического противостояния, Олимпиада и чемпионаты мира объединяли всех и грели надежду на будущее.

Тогда главным была честь флага, уважение к странам. Для меня Томаса Баха (президента МОК – Sports.ru) не существует, так как своими решениями он попирает все принципы. Мы от него другого решения и не ждали.

Нас попирают, это происходит еще с 2015 года. Российская Федерация – самая успешная страна по олимпийским достижениям, и мы сами дали им повод это сделать.

Уверен, что мы вернемся в олимпийское движение с флагом и гимном, по-другому не получится», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Фетисов.