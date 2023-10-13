Вячеслав Фетисов: «Для меня Баха не существует, своими решениями он попирает все принципы. Нас попирают с 2015 года, а РФ – самая успешная страна по олимпийским достижениям»

Теги Вячеслав Фетисов МОК ОКР КХЛ Томас Бах Политика ТАСС Хоккей

Вячеслав Фетисов заявил, что МОК и Томаса Баха для него не существует.

12 октября Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за вхождения в его состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Для меня МОК не существует, что я как двукратный олимпийский чемпион могу заявить в очередной раз.

Потому что для нас, спортсменов, соревновавшихся в 70-90-е годы во время серьезного политического противостояния, Олимпиада и чемпионаты мира объединяли всех и грели надежду на будущее.

Тогда главным была честь флага, уважение к странам. Для меня Томаса Баха (президента МОК – Sports.ru) не существует, так как своими решениями он попирает все принципы. Мы от него другого решения и не ждали.

Нас попирают, это происходит еще с 2015 года. Российская Федерация – самая успешная страна по олимпийским достижениям, и мы сами дали им повод это сделать.

Уверен, что мы вернемся в олимпийское движение с флагом и гимном, по-другому не получится», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Фетисов.

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19 комментариев

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Поцелуй Рубиалеса
Для меня не существует Владимира Путлера по той же причине.
+33
-2
+31
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21tDen
Вячеслав сам свои принцыпы, давно засунул в одно место.
+21
-1
+20
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Dura Ace Di2
Славик, верный слуга режима с железными принципами)))
+17
0
+17
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Іра Блоцкая-Вараксіна
В какой такой вселенной или за какие годы Россия - самая успешная страна?
+17
-1
+16
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vfrc14
Чему удивляется Фетисов? Чем голосование в ООН о территориальной целостности Украины, где даже Китай проголосовал за резолюцию, где Россия была признана агрессором, отличается от решения Исполкома МОК (почти те же страны)? Бах один ничего при всем желание не мог решить, или думает как у нас: есть начальник - он главный в МОК, остальные дурачки? М в названии - Международный. До чего тупы.
+9
-1
+8
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ykhg8s9f5n
Представляю, как сидит Бах и думает: «Слава, как так? Слава, как мне дальше быть?»
+7
0
+7
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Velirpa
ну в нынешней ситуации Бах уже не может работать на обе стороны, не может брать взятки от России, какая печаль(
+8
-3
+5
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Rammstein2010
.... и все страны нам завидуют
+6
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lenson
Ответ Dura Ace Di2
Славик, верный слуга режима с железными принципами)))
Ну так он чинушой заработал больше чем хоккеистом
+4
0
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napoli_14
Ответ мать Зетмира
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Да.
+3
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leon01
ну да....уважение к странам.......................наблюдаем
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RUSfan SpartakOV
Абсолютно.
0
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Поцелуй Рубиалеса
Ответ Поцелуй Рубиалеса
Для меня не существует Владимира Путлера по той же причине.
Не подскажите, до какого часа кремлеботы работают, столько времени прошло и всего 2 минуса?
0
0
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