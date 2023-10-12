Бородавко о сборе в Раубичах: «Терентьева приступила к тренировкам. Работает в спокойном режиме, постепенно набирая форму»
Тренер Юрий Бородавко рассказал о состоянии лыжницы Натальи Терентьевой.
Группа Бородавко сейчас проводит сбор в белорусских Раубичах.
«Наталья приступила к тренировкам только на этом сборе, поскольку она после травмы. Работает в спокойном режиме, постепенно набирая форму. Она делает тренировки аэробного характера, пока специальную работу не выполняла», – сказал Бородавко.
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