Бородавко о сборе в Раубичах: «Терентьева приступила к тренировкам. Работает в спокойном режиме, постепенно набирая форму»

Тренер Юрий Бородавко рассказал о состоянии лыжницы Натальи Терентьевой.

Группа Бородавко сейчас проводит сбор в белорусских Раубичах.

« приступила к тренировкам только на этом сборе, поскольку она после травмы. Работает в спокойном режиме, постепенно набирая форму. Она делает тренировки аэробного характера, пока специальную работу не выполняла», – сказал Бородавко.