Юрий Бородавко: «Терентьева заболела и пока находится дома, восстанавливается. После операции чувствует себя хорошо»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко Наталья Терентьева (Непряева) Лыжи

Юрий Бородавко рассказал о состоянии здоровья Натальи Терентьевой (Непряевой).

Ранее олимпийская чемпионка в лыжной эстафете рассказала, что перенесла операцию под общим наркозом.

«Наталья заболела и пока находится дома, восстанавливается. Как только она пройдет все процедуры и у нее спадет температура, она приедет на сборы.

К интенсивным тренировкам Наталья пока не приступала, но после операции чувствует себя хорошо», – сказал тренер.

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