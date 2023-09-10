Юрий Бородавко: «Терентьева приступит к тренировкам буквально через несколько дней»
Бородавко сообщил, что Терентьева приступит к тренировкам через несколько дней.
Накануне олимпийская чемпионка сообщила, что перенесла операцию под общим наркозом.
«Буквально через несколько дней Наталья приступит к тренировкам», – сказал тренер. Он подчеркнул, что выступлению лыжницы в сезоне сейчас ничего не угрожает.
«Женский организм – очень хрупкая конструкция». Наталья Терентьева перенесла операцию под общим наркозом
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