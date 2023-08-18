Лыжероллеры. Toppidrettsveka. Клэбо, Крюгер, Петтер Нортуг, Нисканен, Масгрэйв, Калво, Далквист пробегут скиатлоны

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18 августа на лыжероллерном турнире Toppidrettsveka в Норвегии пройдут скиатлоны.

Лыжероллеры

Toppidrettsveka

3-й этап

Граносен, Норвегия

Скиатлон

Женщины

Начало – 20:20 по московскому времени.

Старт-лист

1. Анне Кьерсти Калво (Норвегия)

2. Дельфин Клодель (Франция)

3. Астри Ойре Шлинн (Норвегия)

4. Маргрете Бергане (Норвегия)

5. Майя Далквист (Швеция)

6. Марте Сконес (Норвегия)

7. Флора Дольчи (Франция)

8. Анна Свенсен (Норвегия)

9. Хедда Амундсен (Норвегия)

10. Катерина Ганц (Италия)

11. Франческа Франки (Италия)

Мужчины

Начало – 21:10 по московскому времени.

Старт-лист

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

3. Дидрик Тенсет (Норвегия)

4. Харальд Амундсен (Норвегия)

5. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

6. Ииво Нисканен (Финляндия)

7. Жюль Лапьер (Франция)

8. Франческо де Фабиани (Италия)

9. Михал Новак (Чехия)

10. Уго Лапалю (Франция)

11. Клеман Парисс (Франция)

12. Микаэль Гуннюльфсен (Норвегия)

22. Ришар Жув (Франция)

25. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия)

37. Петтер Нортуг (Норвегия)

98. Люка Шанава (Франция)

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