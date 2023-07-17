Степанова о словах Легкова про Путина: «Представляю, как грустно тем немногим нашим фэнам лыжных гонок, кто c Александром не согласен. Болеть-то вам, ребята, не за кого!»

Вероника Степанова прокомментировала слова Александра Легкова в поддержку президента РФ.

Ранее олимпийский чемпион Сочи-2014, выступая на VK Fest, заявил: «Путин – самый лучший. Он поддерживает спортсменов и спорт, а мы должны поддержать его».

«Смотрю на заголовки и представляю, как же грустно и досадно тем (немногим) нашим местным фэнам лыжных гонок, кто c Александром не согласен. Болеть-то вам, ребята, не за кого!

Похоже, совсем-совсем никто из нас, российских лыжников, ваши взгляды не разделяет. За полтора года даже вам это ясно стало, не так ли?

Ну, ничего, всегда найдете себе норвежца либо шведку как раз по вашим вкусам и взглядам!» – написала лыжница.