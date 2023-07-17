Степанова о словах Легкова про Путина: «Представляю, как грустно тем немногим нашим фэнам лыжных гонок, кто c Александром не согласен. Болеть-то вам, ребята, не за кого!»

Теги сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Александр Легков Владимир Путин Политика Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова прокомментировала слова Александра Легкова в поддержку президента РФ.

Ранее олимпийский чемпион Сочи-2014, выступая на VK Fest, заявил: «Путин – самый лучший. Он поддерживает спортсменов и спорт, а мы должны поддержать его».

«Смотрю на заголовки и представляю, как же грустно и досадно тем (немногим) нашим местным фэнам лыжных гонок, кто c Александром не согласен. Болеть-то вам, ребята, не за кого!

Похоже, совсем-совсем никто из нас, российских лыжников, ваши взгляды не разделяет. За полтора года даже вам это ясно стало, не так ли?

Ну, ничего, всегда найдете себе норвежца либо шведку как раз по вашим вкусам и взглядам!» – написала лыжница. 

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18 комментариев

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BigHead
Еще бы кто-то из лыжников бы начал кусать руку кормящую. Сидят на подсосе у бюджета на огромных зарплатах, так еще и хвалится, что им всем деньги дороже совести.
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Heat Wave
После ее слов всегда хочется помыться.
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antony18
тем немногим 90 процентам
+10
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Nightmare1391
А когда соревноваться вам, ребята, не с кем - не грустно и не досадно?
Ну ничего, найдёте себе соревнования уровня чемпионата области на свой вкус.
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4 shizzle ma nizzle
а зачем вы такие нужны, чтобы за вас болеть?
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serber23
Перспективная новость
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Savardus
Мне больше интересно, почему ни Легков ни Степанова до сих пор не спели публично песню "Владимир Путин - Молодец
Политик, лидер и борец...."
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Дмитрий Бервинов
Болеть действительно не за кого. Зачем? Когда были международные соревнования, поддерживал в первую очередь своих соотечественников, а сейчас все из одной страны, какая мне разница, кто победит - условная Степанова или условная Ступак? Деградируйте на здоровье в этом котле
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Francesc Fàbregas
стыдпозор
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Вячеслав Пустохин
"А вас уже выпустили?"
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Вячеслав Пустохин
Целый чемпионат мира и болеть не за кого?)
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serber23
Думаю ТБ 500 комментариев
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Francesc Fàbregas
ахахаха
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Дмитрий Титов
Пришлось выздороветь.
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Atsuktuvas
Это ж как она всматривалась, чтобы увидеть этих немногих ?..
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Сергей Орлов
Dura. Izvinite.
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Антон
Просто "уже немногим фэнам"
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Владислав Никонов
Почему легков не на фронте? он уже не действующий спортсмен, патриот, фанат Путина и сво. Почему не на фронте? Ничего не понимаю.
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