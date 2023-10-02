Вероника Степанова: «Неужели все готовы ехать на Олимпиаду ради массовки? Без практики на международной арене мы просто не способны бороться»

Лыжница Вероника Степанова высказалась о выступлении на Олимпиаде в нейтральном статусе.

«На прошлой Олимпиаде у нас был флаг Олимпийского комитета России с цветами российского флага, мы слушали Чайковского, сейчас у нас и это отберут.

Как ехать выступать? Неужели все готовы ехать ради массовки? Ради того, чтобы финишировать далеко от пьедестала? Сейчас без практики на международной арене мы просто не способны бороться.

Мы гарантированно пролетим мимо соревнований. Мы уже забыли, что такое быстрый снег, как коварны норвежцы», — сказала .

— Я выиграла золото Олимпиады при других условиях, на меня тогда работала профессиональная команда. Мы тогда были в равных условиях. Сейчас равных условий не создадут. Мы будем под прессингом. Если у нас есть спортсмены, которые готовы побеждать, и все тренеры уверяют, что это олимпийский чемпион, пусть едут. Мы не должны давать повод и шанс клеветникам России.

Я считаю, что нужно возвращаться и заявлять о себе громко. Только побеждать. Нам нужна сейчас только победа.

— Если завтра скажет — приезжать, не ехать?

— Здесь уже будет решать президент , — цитирует Степанову «Матч ТВ».