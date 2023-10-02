Вероника Степанова: «Неужели все готовы ехать на Олимпиаду ради массовки? Без практики на международной арене мы просто не способны бороться»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) FIS Олимпиада-2022 Париж-2024 Матч ТВ Вероника Степанова Лыжи

Лыжница Вероника Степанова высказалась о выступлении на Олимпиаде в нейтральном статусе.

«На прошлой Олимпиаде у нас был флаг Олимпийского комитета России с цветами российского флага, мы слушали Чайковского, сейчас у нас и это отберут.

Как ехать выступать? Неужели все готовы ехать ради массовки? Ради того, чтобы финишировать далеко от пьедестала? Сейчас без практики на международной арене мы просто не способны бороться.

Мы гарантированно пролетим мимо соревнований. Мы уже забыли, что такое быстрый снег, как коварны норвежцы», — сказала Степанова

— Я выиграла золото Олимпиады при других условиях, на меня тогда работала профессиональная команда. Мы тогда были в равных условиях. Сейчас равных условий не создадут. Мы будем под прессингом. Если у нас есть спортсмены, которые готовы побеждать, и все тренеры уверяют, что это олимпийский чемпион, пусть едут. Мы не должны давать повод и шанс клеветникам России.

Я считаю, что нужно возвращаться и заявлять о себе громко. Только побеждать. Нам нужна сейчас только победа.

— Если завтра FIS скажет — приезжать, не ехать?

— Здесь уже будет решать президент ФЛГР, — цитирует Степанову «Матч ТВ»

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2 комментария

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Матвей Суицидин
Весь год писала, что это кубок мира деградирует и загибается, а настоящие старты в РФ, а оказывается вон оно как.
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C_l
Забавно, что она постоянно ноет про отсутствие флага и гимна в возможном будущем, но при этом говорит что условия были равные тогда, как этого не было, по сути. Сама же "писала" в каждой статейке, что отбирать флаг и гимн никто не должен, это типа дискриминация, разные условия, нас ущемляют, фу-фу-фу, как так можно. А тут вот как, оказывается. Да и про условия эти тоже забавно читать. У неё лыжи отберут? Сломают палки? Со старта уведут в наручниках? Совсем уже поехала
+1
0
+1
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