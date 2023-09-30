Егор Сорин: «Все понимали, что FIS продлит отстранение. У нас хорошая конкуренция внутри страны, ставим цели на этот сезон и далеко не заглядываем»

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Егор Сорин заявил, что никто из российских лыжников не рассчитывал на допуск.

Накануне Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение россиян от соревнований под своей эгидой.

«В прошлом году мы еще ждали конгресса FIS – были небольшие надежды, что нас допустят. В этом году никто даже не знал, в какую дату будет совещание.

Все понимали, что, скорее всего, они продлят отстранение или организуют допуск по индивидуальному принципу с нейтральным статусом, как это делают в других федерациях, но даже такого не сделали.

У нас все настраиваются на российский сезон: Спартакиаду, чемпионат России. Я не знаю таких спортсменов, которые бы думали и надеялись, что в этом году поедут на Кубок мира.

Я не думаю об этих перспективах, живу здесь и сейчас. У нас хорошая конкуренция внутри страны. Ставим цели на этот сезон и далеко не заглядываем», – сказал тренер сборной России. 

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