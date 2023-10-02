Вяльбе о медийности лыжников: «Не хочу, чтобы мой спортсмен, который планирует стать олимпийским чемпионом, сидел 6 часов и монтировал ролики в интернете»

Елена Вяльбе считает, что спортсмены не должны чересчур отвлекаться на медиа.

2–3 октября в Москве проходит форум «Азартные игры: отчисления на спорт». В ходе одной из сессий глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что с удовольствием посоревновался бы с лыжниками.

«Мы два разных полюса. Одни, это как мы с Алексеем Свириным (президентом Федерации гребного спорта России – Sports.ru), думают о детях, думают о воспитании олимпийских чемпионов, другие – думают о коммерции и бизнесе. Это вообще разное. Нас не надо было вместе соединять. Я не против этого, все имеет место на жизнь, но это разное.

У нас в тренировках есть элементы гребли. Алексей Свирин, уверена, катается на лыжах, поэтому мы можем придумать что‑то интересное для нашей аудитории.

Но это не придаст развития нашему виду спорта, это коммерция. Это шум, а не развитие. Я не хочу, чтобы мой спортсмен, который планирует стать олимпийским чемпионом, сидел шесть часов и монтировал ролики в интернете», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

В одном интервью Вяльбе досталось всем: Дзюбе, Исинбаевой, фигурке, Кубку Стэнли...