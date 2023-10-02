«Я понял одно: дожить бы мне до конца. Я уже устал». Устюгов о сборе в Ижевске

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Сергей Устюгов Андрей Мельниченко Лыжи

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов заявил об усталости после тренировок.

Об этом он высказался в видео для телеграм-канала, где пообщался с лыжником Андреем Мельниченко.

«Мы в Ижевске. Я понял одно: дожить бы мне до конца Ижевска (сбора – Sports.ru).

Сборы, говорит, легкие (смотрит на Мельниченко – Sporst.ru) – 15 дней. А я уже устал.

А че еще будет впереди… Домой хочется, к семье, к детям, там кормят», – сказал 31-летний Устюгов.

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