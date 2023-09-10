Устюгов не выступит на чемпионате России по лыжероллерам в Малиновке

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Егор Сорин Сергей Устюгов Илья Порошкин Лыжи

Сергей Устюгов пропустит сбор в Малиновке и чемпионат России по лыжероллерам.

Об этом сообщил тренер лыжников Егор Сорин. 

Ранее Устюгов и Илья Порошкин пропустили тренировочный сбор в Армении. 

«Порошкин приехал на сбор, Устюгов на этот сбор не приедет. Мы с ним созвонились перед сбором, приняли совместное решение, что он пропустит чемпионат России», – сказал Сорин. 

Турнир пройдет с 15 по 18 сентября. 

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2 комментария

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Kazanest
Щеглот, ваш выход.
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Щеглот
Никогда такого не было! :)
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Сереженька Устюгов
Отменный был прохвост,
Он верным аколитам
Рассказывал про хвост,
Про рожки, да про ножки..
Про серенький бочок...
Что всё болит немножко
И вянет кабачок :)
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