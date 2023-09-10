Устюгов не выступит на чемпионате России по лыжероллерам в Малиновке
Сергей Устюгов пропустит сбор в Малиновке и чемпионат России по лыжероллерам.
Об этом сообщил тренер лыжников Егор Сорин.
Ранее Устюгов и Илья Порошкин пропустили тренировочный сбор в Армении.
«Порошкин приехал на сбор, Устюгов на этот сбор не приедет. Мы с ним созвонились перед сбором, приняли совместное решение, что он пропустит чемпионат России», – сказал Сорин.
Турнир пройдет с 15 по 18 сентября.
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Сереженька Устюгов
Отменный был прохвост,
Он верным аколитам
Рассказывал про хвост,
Про рожки, да про ножки..
Про серенький бочок...
Что всё болит немножко
И вянет кабачок :)