Устюгов не выступит на чемпионате России по лыжероллерам в Малиновке

Сергей Устюгов пропустит сбор в Малиновке и чемпионат России по лыжероллерам.

Об этом сообщил тренер лыжников Егор Сорин.

Ранее Устюгов и Илья Порошкин пропустили тренировочный сбор в Армении.

«Порошкин приехал на сбор, Устюгов на этот сбор не приедет. Мы с ним созвонились перед сбором, приняли совместное решение, что он пропустит чемпионат России», – сказал Сорин.

Турнир пройдет с 15 по 18 сентября.