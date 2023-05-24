Юрий Бородавко: «FIS многое теряет в финансовом плане, в трансляциях и во всем остальном при отсутствии российских спортсменов»
Юрий Бородавко прокомментировал продление отстранения российских лыжников.
«Сама ситуация подсказывает, что FIS многое теряет в финансовом плане, в трансляциях и во всем (остальном) при отсутствии российских спортсменов. И это будет продолжаться, пока нас там не будет.
Будем надеяться, что здравый смысл восторжествует и спорт перестанет быть политикой», – сказал тренер.
Доклад о популярности лыжных гонок: Россия – с отрывом лидер по аудитории; а когда норвежцы не участвуют, рейтинги выше!
А сейчас и интереса больше в странах второго эшелона, им нахрен не нужны российские спортсмены, а интерес в своих.