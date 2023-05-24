Юрий Бородавко: «FIS многое теряет в финансовом плане, в трансляциях и во всем остальном при отсутствии российских спортсменов»

Теги телевидение лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко FIS деньги Лыжи

Юрий Бородавко прокомментировал продление отстранения российских лыжников.

«Сама ситуация подсказывает, что FIS многое теряет в финансовом плане, в трансляциях и во всем (остальном) при отсутствии российских спортсменов. И это будет продолжаться, пока нас там не будет.

Будем надеяться, что здравый смысл восторжествует и спорт перестанет быть политикой», – сказал тренер.

Доклад о популярности лыжных гонок: Россия – с отрывом лидер по аудитории; а когда норвежцы не участвуют, рейтинги выше!

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6 комментариев

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Andreir888
Да не о финансовых результатах деятельности FIS надо переживать, а совсем о другом, уважаемый тренер! В отсутствие серьёзных стартов теряется и мотивация, и мастерство спортсменов...Это аксиома
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selso99
Да Фис с удовольствием избавился бы не только от наших, а вообще от гладких лыжных гонок, как дисциплины. Прыжков и горных им хватило бы с лихвой.
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encaro_one
FIS потеряет когда спонсоры массово станут отказываться из-за нежелания ассоциироваться в трансляции с Вяльбе и с её зигующими подопечными.
А сейчас и интереса больше в странах второго эшелона, им нахрен не нужны российские спортсмены, а интерес в своих.
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gja
тов. Бородавко сильно переживает за финасны "запада" (лучше бы за свою вотчину), но при этом не хочет подумать что есть что-то важнее чем эти потерянные финансы и в данном случае не деньги главное.
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