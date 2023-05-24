Юрий Бородавко: «FIS многое теряет в финансовом плане, в трансляциях и во всем остальном при отсутствии российских спортсменов»

Юрий Бородавко прокомментировал продление отстранения российских лыжников.

«Сама ситуация подсказывает, что многое теряет в финансовом плане, в трансляциях и во всем (остальном) при отсутствии российских спортсменов. И это будет продолжаться, пока нас там не будет.

Будем надеяться, что здравый смысл восторжествует и спорт перестанет быть политикой», – сказал тренер.

Доклад о популярности лыжных гонок: Россия – с отрывом лидер по аудитории; а когда норвежцы не участвуют, рейтинги выше!