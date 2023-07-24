Юрий Бородавко: «С задачами сбора в Малиновке ребята справились. Большунов и Непряева хорошо готовы для этого периода»
Юрий Бородавко рассказал, как прошел сбор и контрольные тренировки лыжников в Малиновке.
В группу Бородавко входят Александр Большунов, Денис Спицов, Наталья Непряева, Алексей Червоткин, Никита Денисов, Артем Мальцев, Александр Терентьев, Иван Якимушкин, Мария Истомина и Дарья Непряева.
– По итогу можно сказать, что сбор прошел достаточно хорошо. Мы планировали проведение контрольных стартов. И сделали это не только для себя, но и для всех желающих.
Таким образом, получились прекрасные соревнования с хорошим форматом. Было пожелание от многих тренеров и от самих организаторов, чтобы сделать эти соревнования традиционными.
Так, с задачей сбора справились. У некоторых спортсменов возникали небольшие проблемки, но нельзя сказать, что кому‑то не удалось выполнить программу. Всё достаточно хорошо, всё прошло в рабочем режиме.
– Кого‑то особенно можете выделить по итогам контрольных забегов?
– Нет, никого не буду выделять. Это все рабочие моменты. Каждый работал под большой нагрузкой. И надо было посоревноваться, потому что только в соревнованиях можно выйти на околопредельные функциональные возможности.
Ребята с этим справились. Кто‑то выглядел чуть посвежее, кто‑то менее. Все-таки у кого‑то загрузка чуть больше. Но все отработали достаточно хорошо и пробежали по три старта, три дня подряд. Это дорогого стоит. Особенно на такие большие дистанции.
– Как можете на данный момент оценить форму лидеров группы Александра Большунова и Натальи Непряевой?
– Они готовы достаточно хорошо для этого периода, – сказал тренер.
Вот все у него есть, но вот эта академичность прямо висит на нем гирями. Брал бы пример с устюгова, да с белоруковой, - вот у кого наглость-второе счастье. На батальон хватит.