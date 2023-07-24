Юрий Бородавко: «С задачами сбора в Малиновке ребята справились. Большунов и Непряева хорошо готовы для этого периода»

Теги сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко Артем Мальцев Наталья Непряева Алексей Червоткин Денис Спицов Иван Якимушкин Александр Большунов Александр Терентьев Лыжи

Юрий Бородавко рассказал, как прошел сбор и контрольные тренировки лыжников в Малиновке.

В группу Бородавко входят Александр Большунов, Денис Спицов, Наталья Непряева, Алексей Червоткин, Никита Денисов, Артем Мальцев, Александр Терентьев, Иван Якимушкин, Мария Истомина и Дарья Непряева.

– По итогу можно сказать, что сбор прошел достаточно хорошо. Мы планировали проведение контрольных стартов. И сделали это не только для себя, но и для всех желающих.

Таким образом, получились прекрасные соревнования с хорошим форматом. Было пожелание от многих тренеров и от самих организаторов, чтобы сделать эти соревнования традиционными.

Так, с задачей сбора справились. У некоторых спортсменов возникали небольшие проблемки, но нельзя сказать, что кому‑то не удалось выполнить программу. Всё достаточно хорошо, всё прошло в рабочем режиме.

– Кого‑то особенно можете выделить по итогам контрольных забегов?

– Нет, никого не буду выделять. Это все рабочие моменты. Каждый работал под большой нагрузкой. И надо было посоревноваться, потому что только в соревнованиях можно выйти на околопредельные функциональные возможности.

Ребята с этим справились. Кто‑то выглядел чуть посвежее, кто‑то менее. Все-таки у кого‑то загрузка чуть больше. Но все отработали достаточно хорошо и пробежали по три старта, три дня подряд. Это дорогого стоит. Особенно на такие большие дистанции.

– Как можете на данный момент оценить форму лидеров группы Александра Большунова и Натальи Непряевой?

– Они готовы достаточно хорошо для этого периода, – сказал тренер. 

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1 комментарий

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Щеглот
Спицову - неуд. Яку - посредственно. Остальным ореликам - зачет. Интересно сколько Ваня, вернее Иван, будет еще в леопольда играть? Интеллигентность хороша в библиотеке, а на лыжне нужен драйв, азарт, риск.

Вот все у него есть, но вот эта академичность прямо висит на нем гирями. Брал бы пример с устюгова, да с белоруковой, - вот у кого наглость-второе счастье. На батальон хватит.
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