Легков, Спицов, Степанова и Коростелев взяли бронзу легкоатлетического Пермского марафона в эстафете

Теги Бег сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Александр Легков Денис Спицов Вероника Степанова Савелий Коростелев Лыжи

Легков, Спицов, Степанова и Коростелев заняли 3-е место в Пермском марафоне.

Российские лыжники Александр ЛегковДенис СпицовВероника Степанова и Савелий Коростелев поучаствовали в легкоатлетической эстафете 4 по 10 550 метров.

Их команда под названием «Олимпийские чемпионы» финишировала третьей, преодолев дистанцию за 2 часа 19 минут 52 секунды. Они уступили победителям эстафеты ровно минуту.

Легков пробежал свой этап за 34 минуты 33 секунды; Спицов – за 33,40; Степанова – за 37,54; Коростелев – за 33,45.

 

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7 комментариев

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evgeniy
Хороший темп для лыжников, тем более с подъемами. Легков, молодец - форму держит.
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SkierNSK
Ответ Ярик01
Так себе уровень у победителей (34.40 в среднем - на уровне первого разряда, если привести к 10км), да и лыжники потеряв на участии Степановой 3-4 минуты в итоге им уступили лишь минуту.
А не судьба правила глянуть или подумать, перед тем как писать? Один женский этап - обязательный в эстафете. И самые сильные легкоатлеты бежали марафон или половинку, а не эстафету.
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Надежда67
Ответ Ярик01
Так себе уровень у победителей (34.40 в среднем - на уровне первого разряда, если привести к 10км), да и лыжники потеряв на участии Степановой 3-4 минуты в итоге им уступили лишь минуту.
Дистанция 10500,чуть больше десятки, трасса с тяжёлыми подъёмами, это не стадион. Девушка в команде обязательна, зря Вы так, пробежали бы рядом, увидели, какой уровень.. Поставь легкоатлета на лыжи, далеко бы были! Это не Тереза и Тенсет
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SkierNSK
Спицов спалился😅
"«Спицов проверился после укуса клеща, со здоровьем у него все в порядке. Но ему все равно нужно пройти обязательное медикаментозное лечение, поэтому тренировочные нагрузки снижены до тех пор, пока он не пройдет полный курс.

Денис должен присоединиться к команде на сборе чуть позже. С запозданием, максимум на день-два."
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Надежда67
Нормально лыжники бежали, на уровне, трасса тяжёлая, видела Веронику перед забегом, улыбчивая, со всеми фоткалась, кто просил. Денис после укуса клеща, я думала, что не побежит. В прошлом году они были шестыми.
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Ярик01
Ответ SkierNSK
А не судьба правила глянуть или подумать, перед тем как писать? Один женский этап - обязательный в эстафете. И самые сильные легкоатлеты бежали марафон или половинку, а не эстафету.
Зачем? Всегда есть те, кто с пеной у рта поправят, если им это важно, но при этом не меняет невысокий уровень победителей.
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