Легков, Спицов, Степанова и Коростелев взяли бронзу легкоатлетического Пермского марафона в эстафете

Легков, Спицов, Степанова и Коростелев заняли 3-е место в Пермском марафоне.

Российские лыжники Александр Легков, Денис Спицов, Вероника Степанова и Савелий Коростелев поучаствовали в легкоатлетической эстафете 4 по 10 550 метров.

Их команда под названием «Олимпийские чемпионы» финишировала третьей, преодолев дистанцию за 2 часа 19 минут 52 секунды. Они уступили победителям эстафеты ровно минуту.

Легков пробежал свой этап за 34 минуты 33 секунды; Спицов – за 33,40; Степанова – за 37,54; Коростелев – за 33,45.