Легков, Спицов, Степанова и Коростелев взяли бронзу легкоатлетического Пермского марафона в эстафете
Легков, Спицов, Степанова и Коростелев заняли 3-е место в Пермском марафоне.
Российские лыжники Александр Легков, Денис Спицов, Вероника Степанова и Савелий Коростелев поучаствовали в легкоатлетической эстафете 4 по 10 550 метров.
Их команда под названием «Олимпийские чемпионы» финишировала третьей, преодолев дистанцию за 2 часа 19 минут 52 секунды. Они уступили победителям эстафеты ровно минуту.
Легков пробежал свой этап за 34 минуты 33 секунды; Спицов – за 33,40; Степанова – за 37,54; Коростелев – за 33,45.
"«Спицов проверился после укуса клеща, со здоровьем у него все в порядке. Но ему все равно нужно пройти обязательное медикаментозное лечение, поэтому тренировочные нагрузки снижены до тех пор, пока он не пройдет полный курс.
Денис должен присоединиться к команде на сборе чуть позже. С запозданием, максимум на день-два."