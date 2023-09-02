Лыжероллеры. Nordic Festival. Де Фабиани, Шанава, Штадлобер, Карл и Санфилиппо пробегут масс-старты на выбывание

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2 сентября на фестивале Мартена Фуркада в Анси пройдут лыжероллерные масс-старты.

Лыжероллеры

Nordic Festival

Анси, Франция

Масс-старты на выбывание

Женщины

Начало квалификации – 15:05 по московскому времени, финал – 15:45.

Старт-лист

Тереза Штадлобер (Австрия)

Виктория Карл (Германия)

Алина Майер (Швейцария)

Дельфин Клодель (Франция)

Федерика Санфилиппо (Италия)

Флора Дольчи (Франция)

Ясми Йоенсуу (Финляндия)

Ясмин Кахара (Финляндия)

Жюльетт Дюкордо (Франция)

Лорен Йортберг (США)

Лена Кентен (Франция)

Мелисса Гал (Франция)

Патриция Эйдука (Латвия)

Мужчины

Начало квалификации – 15:05 по московскому времени, финал – 18:45.

Старт-лист

Арно Шотам (Франция)

Франческо де Фабиани (Италия)

Уго Лапалю (Франция)

Джеймс Клунье (Великобритания)

Яник Рибли (Швейцария)

Жюль Шаппа (Франция)

Люка Шанава (Франция)

Михал Новак (Чехия)

Рено Же (Франция)

Тео Шели (Франция)

Расписание фестиваля Мартена Фуркада Nordic Festival-2023

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