Непряева о свадьбе с Терентьевым: «Мы расписались в ЗАГСе в кругу родных и близких. Основной праздник у нас состоится 23 сентября»
Лыжники Наталья Непряева и Александр Терентьев рассказали о своей свадьбе.
23 августа спортсмены опубликовали в соцсетях фото из ЗАГСа.
Непряева: Мы теперь в новом, более взрослом и солидном статусе мужа и жены. Знаю, что у многих возникли непонятки и сомнения, и хотим немного разъяснить ситуацию: 23 августа мы расписались в ЗАГСе в кругу родных и близких людей.
Было 22 человека: прилетели родители и брат Саши, мои родственники приехали. Посидели узким семейным кругом. Основной праздник, скажем так, для всех, у нас состоится 23 сентября.
Терентьев: Две свадьбы, два медовых месяца.
Непряева: Самое сложное событие для нас еще впереди. Подготовка идет полным ходом. Мы очень хотим сделать крутой праздник для наших самых близких людей, которых ожидается большое количество. Сами в шоке!
Терентьев: Больше ста человек.
Непряева: Сейчас немного разрываемся между тренировками, ремонтом в новой квартире и подготовкой к свадьбе. Очень надеемся, что все пройдет так же классно, как и роспись, которая, на мой взгляд, прошла достаточно красиво и скромно.
Надеемся, что свадьба пройдет так же красиво, но уже не скромно. Спасибо всем за поздравления! Я просто в шоке, сколько сообщений мне написали. Спасибо вам огромное. Просто физически не могу ответить всем.
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