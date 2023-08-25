Егор Сорин: «В России и странах СНГ нет идеального места для среднегорной подготовки. В Армении самые оптимальные условия для нас»

Тренер российских лыжников Егор Сорин рассказал, как проходит сбор в Армении.

– Как проходит сбор? Насколько высокие нагрузки даются спортсменам, и как они их переносят?

– Мы работаем на среднегорье. Высота 1950 метров непростая, поэтому нагрузки относительно равнинных невысокие, особенно в плане интенсивности. Спортсменам непросто, у каждого по‑разному протекала акклиматизация, у кого‑то до сих пор есть отклики акклиматизационных процессов.

Мы ознакамливаемся с этой высотой, все впервые приехали в Армению. И по летнему чемпионату, и по работе на равнине можно будет понять, насколько это место работает и какой эффект от этих гор мы сможем получить в будущем.

– Развитая ли инфраструктура, обеспечена ли всем необходимым ваша группа?

– В России и странах СНГ нет идеального места для среднегорной подготовки. Зато очень много баз на равнинных участках. Здесь самые оптимальные условия для нас. Есть небольшой лыжероллерный круг на 3,5 километра, этого нам достаточно. Есть несколько дорог, где мы можем кататься, и много беговых маршрутов. Плюс несколько спортивных залов: для бокса, борьбы, тяжелой атлетики, для игровых видов спорта.

Единственное, что огорчило, 50‑метровый бассейн находится на реконструкции. Если мы вернемся сюда в будущем, сможем использовать его в подготовке. С питанием никаких проблем нет, проживание тоже хорошее. Условия я бы оценил на четыре балла.

– Погодные условия не мешают?

– Дождей в этом регионе почти не бывает. Все дни, что мы здесь, светило солнце, температура не поднималась выше 30 градусов, но иногда было жарковато.

– Для спортсменов фактор безопасности на дорогах общего пользования всегда выходит на первый план. Как обстоят дела с этим в Армении?

– Используем дороги с небольшим траффиком. Это второстепенные трассы, в будние дни машины встречаются очень редко. Да, в выходные дни машин становится больше, это осложняет тренировочный процесс, но водители очень культурные, едут на невысокой скорости. Они понимают, что гонять по дороге, где могут оказаться люди и домашний скот, не стоит. За весь сбор проблем у нас не возникало.

Другое дело в Терсколе, где мы тренировались ранее. Место хорошее, но главный минус – федеральная трасса и негде было безопасно кататься.

– Вы на сборах тренируетесь одни, или есть представители других сборных?

– Параллельно с нами была группа , они раньше заехали, раньше уехали, также сюда в конце месяца приедут белорусские биатлонисты. Помимо лыжников и биатлонистов было большое количество теннисистов из стран СНГ, которые участвовали в турнире, – сказал .