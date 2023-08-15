Группа Перевозчикова проводит сбор в Армении до 22 августа

Группа тренера сборной России по лыжным гонкам Олега Перевозчикова проводит сбор на базе Цахкадзор в Армении.

Сейчас спортсмены находятся на высоте 1841 м. Команда пробудет в Армении до 22 августа, после чего отправится в Кононовскую (Архангельская область), а с 15 по 18 сентября выступит на чемпионате России по лыжероллерам.

В группу Перевозчикова входят Илья Семиков, Лидия Горбунова, Евгения Крупицкая, Иван Горбунов, Антон Тимашов, Дмитрий Жуль, Сергей Забалуев, Александр Ившин, Алеся Рушенцева, Ольга Жолудева и Екатерина Смирнова.