Сергей Устюгов: «С каждым днем тренироваться становится все сложнее и сложнее. Посещают мысли улететь в Анапу к семье»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Сергей Устюгов Лыжи

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов заявил, что ему стало сложнее тренироваться.

Сейчас лыжник пропускает сбор группы Егора Сорина в Армении и тренируется индивидуально.

«Вообще, хочу вам сказать, что с каждым днем тренироваться становится все сложнее и сложнее. С завтрашним днем начинаются интервалки. На этом сборе в Тюмени первая неделя была в «первой зоне» – в основном длительные работы от двух до двух с половиной часов.

И мысли меня посещают улететь в Анапу к семье. Но жалко, туда добираться далеко. Если бы был один перелет, я бы, наверное, еще на той неделе собрался и улетел к семье.

Но ничего, буду тренироваться, впереди тренировка классикой, два часа. Стал очень долго собираться на тренировку, перебарывать себя, но самое главное – выйти на нее», – сказал Устюгов в видео для своего телеграм-канала.

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1 комментарий

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Щеглот
Иххихихихихи))

Неделю назад рассказывал нам, что Крамер план прислал и теперь будет пахать. А оказывается он был готов собрать манатки - и на юга, в Анапу) Да неповезло, лететь долго.
+4
0
+4
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