Устюгов о сезоне без международных стартов: «Мне это пошло на руку, поскольку я могу больше времени находиться со своей семьей»

Лыжник Сергей Устюгов рассказал о плюсах пропуска международных стартов.

В частности, он ответил на вопрос о том, как родные относятся к его отсутствию дома из-за соревнований и тренировок.

«Так сложилось, что у нас нет международного сезона. Мне это пошло на руку, поскольку я могу больше времени находиться со своей семьей, чтобы они ко мне куда-то приезжали.

Это моя любимая работа. Я зарабатываю этим. И все прекрасно понимают. Тем более у меня жена тоже бывшая лыжница (Елена Соболева – Sports.ru), чемпионка мира по молодежи.

Все нормально. Сейчас есть возможность вывозить семью на какие-то сборы, чтобы они приезжали на них чаще», – сказал олимпийский чемпион по лыжным гонкам.